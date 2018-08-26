延禧攻略夯紫禁城擠爆 真實延禧宮卻是爛尾樓

（中央社記者繆宗翰北京26日電）隨著宮鬥劇「延禧攻略」走紅，北京故宮內的「延禧宮」近期擁入大量人潮。但這處宮殿在清代多次歷經大火，改建西洋樓卻未完工，讓不少參觀民眾到場才驚呼「怎麼長這樣」。

「延禧攻略」是以清乾隆時期為背景，女主角原型則是乾隆的令懿皇貴妃。全劇講述她進入紫禁城為宮女，一步步爬上皇貴妃之位的故事。

這部清宮劇在中國大陸的點閱次數已超過百億，隨著該劇熱播，劇中女主角所居、位於北京故宮東六宮偏角的延禧宮，近日跟著出現大量參觀人潮。

中央社記者前往現場觀察，確實有不少觀光客慕名而來，但到了宮門前才發現，並非劇中景象，而是一座清末「爛尾樓」，紛紛驚呼「怎麼會這樣」。