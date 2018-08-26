NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈蔡英文澄清：不是被災民嗆才下來走還軍公教待遇　林濁水：效法連勝文遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

延禧攻略夯紫禁城擠爆 真實延禧宮卻是爛尾樓

中央社2018/08/26 10:11
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社記者繆宗翰北京26日電）隨著宮鬥劇「延禧攻略」走紅，北京故宮內的「延禧宮」近期擁入大量人潮。但這處宮殿在清代多次歷經大火，改建西洋樓卻未完工，讓不少參觀民眾到場才驚呼「怎麼長這樣」。

「延禧攻略」是以清乾隆時期為背景，女主角原型則是乾隆的令懿皇貴妃。全劇講述她進入紫禁城為宮女，一步步爬上皇貴妃之位的故事。

這部清宮劇在中國大陸的點閱次數已超過百億，隨著該劇熱播，劇中女主角所居、位於北京故宮東六宮偏角的延禧宮，近日跟著出現大量參觀人潮。

中央社記者前往現場觀察，確實有不少觀光客慕名而來，但到了宮門前才發現，並非劇中景象，而是一座清末「爛尾樓」，紛紛驚呼「怎麼會這樣」。

根據公開資料，延禧宮始建於明朝永樂18年（西元1420年），清代更名為「延禧宮」，因位處紫禁城太監和匠役、勤雜人等進出內廷的唯一通道附近，關防並不嚴密，在道光、咸豐年間歷經數次大火。

清末宣統年間，延禧宮正殿原址動工興建一座3層西洋式建築「水殿」，隆裕太后命名為「靈沼軒」。但因當時戰亂頻傳、國庫空虛，工程直到宣統3年尚未完工，隨後被迫停建。

陸媒日前引述中國人民大學歷史學院清史研究所講師宋瞳表示，影視劇和歷史要分開看待。清代史料少有記載嬪妃的事蹟，因此令懿皇貴妃有否住過延禧宮，沒有明確答案。

宋瞳表示，影視劇「屬於藝術範疇的東西，是一種文學創作」，「你不可能讓他們照着歷史書去拍劇，也不可能讓我們用劇本去教歷史」，強調這是兩個層面，要分開看待。

清宮劇近年持續走紅，紫禁城內廷東西六宮的受關注程度，反而比外朝及三大殿更加熱門。慈禧太后居住的儲秀宮，以及自2015年陸續開放的清代太后居所壽康宮、慈寧宮，至今同樣吸引大量遊客駐足參觀。（編輯：周慧盈）1070826

蘇貞昌：首長有責任讓災民脫離痛父親喪禮如敲門磚 她20歲...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan