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政治

柯文哲面相人中之龍？丁守中大笑三聲

記者戴祺修／台北報導2018/08/26 10:28
▲國民黨台北市長參選人丁守中。（圖／丁守中辦公室提供）
▲國民黨台北市長參選人丁守中。（圖／丁守中辦公室提供）

有命理師評析台北市長柯文哲面相是人中之龍，未來可能會更上一層樓？國民黨台北市長參選人丁守中今（26）日則連續兩次大笑三聲，媒體追問是不認同命理老師面相，丁守中則沒有回答。

台北市長柯文哲日前獲命理老師讚面相是人中之龍，相信會得到更多人民愛戴 ，但柯文哲出席活動時引用論語回應，「子不語怪力亂神，敬鬼神而遠之」，聽聽就好。

至於民進黨前主席許信良說柯文哲本次北市長選舉會獲勝，甚至2020年會跟總統蔡英文競爭，丁守中說，請柯文哲先把台北市政做好，台北市政這麼糟糕，民眾還期待柯去選總統，那台灣不就完蛋了。

由於丁守中過去是籃球協會理事長，因此今日台北市12行政區體育會及70個單項體育團體與俱樂部，共250人左右成立後援會支持丁守中。丁受訪時也說，未來會有更多動態的行程，像是籃球、元極舞等等各式各樣團體的活動都會去參加。

至於新黨今日是25周年黨慶，但新黨主席郁慕明對國民黨不甚滿意，甚至新黨發言人說不排除支持柯文哲，馬英九也會出席黨慶，這是有去滅火的感覺？丁守中表示，他也有受到邀請去參加新黨黨慶，泛藍陣營有更多溝通會更好，他相信黨部以及主席吳敦義等人都會去努力協調。

至於台北市要成為海綿城市防水，網友找出柯文哲在2015年已經在進行，丁守中說，柯做的還不夠，台北市鋪面到處都還是水泥地與瓷磚，他到德國考察時，德國地下就像是蓄水庫，而台北市四面環山，有上百條溪溝，都應該要做節流治洪，這些都是該做的，都是海綿城市的概念。

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