柯文哲面相人中之龍？丁守中大笑三聲

有命理師評析台北市長柯文哲面相是人中之龍，未來可能會更上一層樓？國民黨台北市長參選人丁守中今（26）日則連續兩次大笑三聲，媒體追問是不認同命理老師面相，丁守中則沒有回答。

台北市長柯文哲日前獲命理老師讚面相是人中之龍，相信會得到更多人民愛戴 ，但柯文哲出席活動時引用論語回應，「子不語怪力亂神，敬鬼神而遠之」，聽聽就好。

至於民進黨前主席許信良說柯文哲本次北市長選舉會獲勝，甚至2020年會跟總統蔡英文競爭，丁守中說，請柯文哲先把台北市政做好，台北市政這麼糟糕，民眾還期待柯去選總統，那台灣不就完蛋了。