NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈蔡英文澄清：不是被災民嗆才下來走還軍公教待遇　林濁水：效法連勝文遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
鉅亨網

〈Fintech生態圈〉LINE的野望：從AI+理

鉅亨網2018/08/26 10:30
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

科技的發展改變了現代人的生活，不僅是食衣住行，就連金融產業也正面臨轉變，間接促成 Fintech(金融科技) 的發展。針對較少獲得金融資源的年輕世代，LINE 打算從提供金融知識切入，為年輕用戶鋪出一條通往理財的道路。

前中信金研發長，現為 LINE 北亞金融董事總經理劉奕成表示，由於台灣金融服務體制依舊是以銀行為核心，LINE 看好未來金融科技發展，於今年 7 月底在臺成立 Line Financial 籌備處，希望透過金融科技，滿足消費者的多樣化金融需求，特別是網路活躍族群的使用偏好。

LINE Financial 將進一步延伸 LINE 現有服務藍圖，從加速普惠金融推廣、擴大金融產業生態圈、促進跨國資本合作等三大發展方向，重塑金融服務並規劃在台的相關業務。未來其金融科技服務將朝遊戲化發展，用社群化、遊戲化的趣味互動方式，全方位推廣理財投資的知識。

建立年輕世代理財觀念，知識為理財第一步

針對較少獲得金融資源的年輕世代，提倡「先理財、再投資」的觀念，透過結合 LINE chat bot 機制，為用戶提供金融知識幫助建立理財觀念及設定理財目標，再經由 AI 提供量身打造的投資建議。

「否則年輕人只會選擇比特幣、網路直銷和拆分盤這幾種方式投資！」劉奕成語重心長的說。

從 AI + 理財 到 AI + 投資

傳統金融服務訴求「投資理財」，但他認為，年輕人應該要先懂「理財」，才能在可負擔的範圍下，找到最合適的投資方向與標的。

LINE Financial 的目標，是先推廣理財的觀念，之後再透過人工智慧技術協助年輕人找到合適的投資標的，將傳統「投資理財」觀念，為年輕用戶重塑成「先理財後投資」，同時也要重塑金融科技服務，創造具溫度的金融體驗。

挑戰當台灣第一家純網銀

在呼應台灣政策與迎合純網銀執照申請與相關法規下，劉奕成重申 LINE 在增加於台灣的投資額、推出金融科技服務時，更會在持股不超過 50% 前提下，擴大與本國金融機構的合作，期盼在帶動台灣金融產業發展之餘，也吸引更多國際資本來台投資，達成共同合作強化台灣經濟體制的目標。

在我國金融科技發展策略中，金管會考量純網銀可促使市場學習新種業務經驗、提高產業升級動力、滿足客戶需求等，於 2018 年 4 月 26 日發布開放純網銀設立。不過相關法規修正及配套機制，金管會仍在初步規劃中。

原則上開放以兩家為限，以適度管理市場競爭壓力為主，讓各家業者蠢蠢欲動。而最低實收資本額，比照一般商業銀行，以 100 億元新台幣為設立標準，業務範圍與一般銀行並無不同；不過，申請人資格方面，金管會近日宣布，修改純網銀發起人條件，金融業應持股從先前的 50％降為 40％，意同於非金融業者最高可持股 60％，成為主導純網銀的最大股東。

不過，對此金管會也祭出相關限制，只有具備金融科技、電商、電信事業的業者，才能認股超過 10％。同時也要符合大股東適格性基本原則；監理原則方面，適用與現有銀行相同法規與監理要求。

純網銀戰火將起

目前已有三組團隊浮上檯面爭取純網銀，除了 Line Financial 籌備處，另外一組人馬則是 6 月宣布，要與日本純網銀樂天銀行合作共組純網銀的國票金控。而中華電信也與兆豐金控、第一金控合作出線，中華電信更在 8 月初設立專案小組，正式啟動純網銀執照申請籌備作業。

據傳不只這三組人馬有興趣，到底鹿死誰手還是未知數，但金融科技浪潮持續發燒，開放純網銀僅僅是一小步而已。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字line知識理財金融服務金管會financialaiafpheadline
〈Fintech生態圈〉虛...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan