父親喪禮如敲門磚 她20歲踏上禮體師之路

成熟懂事的20歲孩子真不多見，但環境很殘酷，爸爸過世重擊柯家，硬生生逼迫高中畢業擔任牙科助理的20歲柯予晴瞬間長大。柯予晴回想，爸爸的喪禮過程在葬儀社老闆非常細心周到安排下順利完成，讓她對生命事業有了好印象。

今年29歲，是殯葬服務業龍頭龍巖禮體師的柯予晴告訴中央社記者，回想這9年來在生命禮儀事業服務，爸爸的喪禮是敲門磚，傳統葬儀社老闆的言行如同形象，朋友巧合邀約在喪禮打工像是助力，一股神安排將她推向「禮體師」這項社會不可獲缺，又兼具做功德的超特殊行業。

（中央社記者韋樞台北26日電）很多20歲的孩子還懵懂不知前途，但柯予晴那年卻送走了爸爸，喪禮全程有感葬儀社老闆的細心，加上朋友邀約喪禮打工，不但激勵她重返校園進修生命禮儀，仿佛神安排勇闖禮體師之路。

送走了爸爸之後，有一天在家中看電視，剛好節目介紹當時相當罕見的女性禮體師，從事著非常特殊的工作，柯予晴愈看愈入迷，甚至開始思考是不是她也可以從事這類工作；剛巧，柯予晴的朋友在生命事業服務，每當適合殯葬的好日子時超級忙錄，人手不夠，於是探詢柯予晴打工意願，而柯予晴也一口答應，自此開始接觸生命事業。

柯予晴說，第一次打工時，除了簡單的招呼來賓、端茶倒水等工作外，還要幫忙扶棺上車，她記得當時是一對母女因冬天一氧化碳中毒死亡的喪禮，她當時表面故作鎮定，其實心裡非常害怕，晚上回家睡不著覺，加上鑽進窗縫的風嘯聲，只好鼓起勇氣開亮所有的燈和電視，在忐忑不安下度過打工後的第一夜。

問到柯予晴20歲時打工的地方非常多，何必要去生命事業打工？她卻說，在喪禮打工，除了時間較短好調配外，其實看到非常多不同型態的家庭，也聽聞了很多往生者的一生作為，聽到感人處她還會偷偷躲到一旁掉眼淚，而且學會更要珍惜當下和深愛她的家人，讓她的心志成長更快。

頻繁接觸生命事業後，柯予晴甚至重返校園就讀仁德藥專生命關懷事業科，隨後再插大進了玄奘大學生命禮儀系，學習更多生命事業的專業知識；在學校唸書的同時，也正式進入另一家生命事業公司工作。

柯予晴說，學校所教的生命事業課程中鮮少觸碰到禮體技術，企業也並沒有特別教導大體縫補，前輩也不願意傳授，她只好利用每一次機會仔細觀察前輩禮體師的技巧，偷偷做筆記，回家後再上網看國外案例，同時利用豬皮或碎布來練習，遇到前輩願意留幾針讓她操作縫補時，她都非常小心的做，不敢糟蹋難得佳機。

後來轉進龍巖之後才有機會接受系統性的教育訓練，跟著前輩們一起見習較困難、較支離破碎的縫補下針、打結、收線，務必盡可能做到近似往生者生前最安詳的相貌。

柯予晴年紀輕輕從事生命事業長達9年，她覺得似乎老天早就安排好她要在生命事業體系服務群眾。她認為，禮體師不但是非常特殊，而且是社會上極被需要的專業人員，除了簡單的往生者化妝、穿衣之外，遇到支離破碎、面目難認時，才是考驗她技巧和耐心，往生者能否走得安詳，家屬難過的心是否得以撫慰，全操在她手上的一針一線之間，她不在乎颱風天或大半夜出勤，只在乎這分專業與功德。（編輯：蘇志宗）1070826