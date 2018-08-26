狄鶯救子代價驚人！聯邦重罪罰金恐燒1億

▲藝人狄鶯、孫鵬的 18 歲獨子孫安佐，今年 3 月因揚言掃射校園，涉嫌恐攻被逮捕，至今已遭囚約 153 天，全案層級更升高至聯邦機關。（資料圖片）中央社記者江今葉米迪亞攝 107 年 4 月 26 日

藝人狄鶯、孫鵬的 18 歲獨子孫安佐，今年 3 月因揚言掃射校園，涉嫌恐攻被逮捕，至今已遭囚約 153 天，全案層級更升高至聯邦機關，將於美國時間本月 28 日召開認罪庭；孫安佐最重恐遭判處 10 年有期徒刑、罰款 25 萬美金（折合新台幣約 770 萬元）。

事發後，狄鶯、孫鵬夫妻倆急忙赴美救子，並在台美兩地間奔波來回，行蹤低調跑代書事務所，疑似是為了賣房籌錢救子。據傳，夫妻倆聘請了「王牌律師」凱勒（Robert C. Keller），每小時就要價 1000 美金（折合新台幣約 30660 元），再加上兩人的機票食宿、當地生活費，以及各項大小開銷，金額十分可觀。



▲據傳藝人狄鶯、孫鵬為兒子孫安佐請來了「王牌律師」凱勒（Robert C. Keller）。（資料圖片）中央社記者江今葉賓州桑頓攝 107 年 4 月 3 日

孫安佐全案起訴書於美國時間本月 25 日曝光，內容直指孫安佐在美接觸槍枝的歷史，最早可追溯至去年 10 月，且持非移民簽證在美持有彈藥屬於聯邦重罪，因此最重他恐遭判處 10 年有期徒刑、罰款 25 萬美金，以及獄後監督 3 年。

先前有媒體報導，狄鶯與孫鵬夫妻倆數個月來為了救子應已燒掉 9000 萬，若是再加上該筆罰金，總金額恐破億。