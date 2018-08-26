社會領綱完成第一輪 續審綜合活動領綱

（中央社記者陳至中台北26日電）十二年國教課綱進入最終階段，昨天課審會審議大會完成社會領域課綱第一輪審議，藝術領域課綱則是全份表決通過。今天教育部繼續召開課審會，將審議綜合活動領域課綱。

教育部25日、26日連續兩天召開課審會審議大會共5次會議，在暑假結束前趕上進度。其中較具爭議的歷史科部分，採分域和主題式設計，一改過去編年史模式，遭到外界質疑是「去中國化」，但13日課審會討論後，仍照草案通過。

13日課審會後，社會領綱最爭議的部分已大致完成審議。19日會議通過將「程序正義」納入高中公民學習內容，但課審會學生代表提案台灣史學習結束不得低於1／2，經課審大會表決，同意票未能過半，因此仍維持課綱草案內容。