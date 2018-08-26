NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈蔡英文澄清：不是被災民嗆才下來走還軍公教待遇　林濁水：效法連勝文遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

社會領綱完成第一輪 續審綜合活動領綱

中央社2018/08/26 10:28
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者陳至中台北26日電）十二年國教課綱進入最終階段，昨天課審會審議大會完成社會領域課綱第一輪審議，藝術領域課綱則是全份表決通過。今天教育部繼續召開課審會，將審議綜合活動領域課綱。

教育部25日、26日連續兩天召開課審會審議大會共5次會議，在暑假結束前趕上進度。其中較具爭議的歷史科部分，採分域和主題式設計，一改過去編年史模式，遭到外界質疑是「去中國化」，但13日課審會討論後，仍照草案通過。

13日課審會後，社會領綱最爭議的部分已大致完成審議。19日會議通過將「程序正義」納入高中公民學習內容，但課審會學生代表提案台灣史學習結束不得低於1／2，經課審大會表決，同意票未能過半，因此仍維持課綱草案內容。

昨天（25日）課審會約於傍晚6時左右，完成社會領域課綱第一輪審查，並通過部分小規模的修正提案，包括加入兒童權利公約的精神內涵，在課綱中做更清楚的呈現。而台灣1980年代以來跨國婚姻、國際移工議題的發展過程，也必須在加入課綱之中。

社會領綱昨天完成第一輪審議，後續將由研修小組修正文字後，再回到審議大會進行第二輪審議，但按程序僅能做小規模的文字修改。

今天教育部召開的課審會審議大會，繼續審議綜合領域課綱。教育部原訂8月底完成所有十二年國教課綱審議，以確保108學年度（108年8月）正式上路，但目前進度較為落後，將於9月加開會議，以完成技術型高中群科、社會領域課綱的第二輪審查。（編輯：黃于）1070826

延禧攻略夯紫禁城擠爆 真實...父親喪禮如敲門磚 她20歲...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan