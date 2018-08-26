總統台南勘災：可感受災民焦慮不滿

（中央社記者張榮祥台南26日電）熱帶性低氣壓影響，南台灣大淹水，面對諸多批評，總統蔡英文今天在台南勘災時表示，她可以感受災民的焦慮和不滿，但怕委屈，就不要做總統了。

蔡總統今天上午抵達台南市安南區勘災，視察曾文溪排水，和當地投入救災的立委、市議員及里長交換意見，且要求經濟部水利署加速整治。蔡總統說，經費沒有問題，但地方政府要協助土地的取得。

蔡總統表示，她已要求國軍和水利署在積水嚴重地區機動性部署抽水機，如今情況逐漸好轉，希望今天中午12時前解除，接著是消毒防疫，目標是恢復民眾生活機能。