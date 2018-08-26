花蓮豐田五味屋10週年 鄉村風景伴成長

位於花蓮豐田火車站旁的「五味屋」，當年是一棟嚴重漏水、被白蟻侵蝕的殘破不堪老舊房舍，經過10年來各界愛心人士的協助，從一開始僅有「囝仔們ㄟ店」二手物商店，到現在村子裡有「瘋衣館」、「見性工坊」、「豐田冊所」、「夢想館」、「外婆的家」等10個據點，內容包含食、衣、住、行、育、樂，都是村子裡孩子們學習、體驗的場域。

（中央社記者李先鳳花蓮縣26日電）花蓮縣壽豐鄉豐田五味屋成立滿10年，舉辦系列活動，包括社區家長分享拿手家鄉菜、放映露天電影等，而二手好物特賣會滿額贈是獲得一大包蒜頭，有著濃濃鄉村風景。

五味屋志工李珊是這次10週年活動主要策畫人，她說，看見五味屋從一無所有到應有盡有的成長歷程，設計二手好物特賣會、10週年回顧特展、走過10載生活札記、社區家長拿手家鄉菜邀五味屋大孩子回娘家吃晚餐、豐田露天電影夜等「五味」來歡度10週年。

其中，豐田露天電影夜放映台灣原創動畫片「幸福路上」，由電影放映師陳建源放映35釐米珍貴膠卷，邀民眾體驗往日情懷，口述分享老戲院與露天映演的興衰，藉世代對話，探索屬於鄉村的日常與幸福。

五味屋與新竹物流合作開設的「見性工坊」位於五味屋後方，這120坪的空間是做木工、修繕單車、舉辦大型特賣會的場地。這一次一連3天的二手好物特賣會就在此展開。

五味屋創辦人、東華大學環境學院教授顧瑜君說，常有民眾寄來農產品分享，最近收到大量的蒜頭，於是當成滿額贈禮，還有孩子們自己栽種的洛神花，也是贈禮之一。當民眾來挑購二手物，再收到這樣贈禮都非常驚喜，正是農村豐收喜悅的分享。（編輯：黃于）1070826