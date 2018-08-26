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白牌騎內側被逼車！運將急煞狂嗆「叫警察」　結局超療癒

生活中心／綜合報導2018/08/26 11:44
▲小黃司機不滿機車騎在內側車道，鬧上警局後自己反被開單。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）
▲小黃司機不滿機車騎在內側車道，鬧上警局後自己反被開單。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

一名機車騎士行經淡水淡金路時，因騎在內側車道，後方的計程車司機覺得他霸占「超車道」，對他按喇叭又逼車。機車騎士氣到停車和對方理論，最後雙方鬧上派出所。機車騎士拿出行車記錄器讓警方查閱，狠狠打臉計程車司機。網友看完結局後也直呼「大快人心！」

周姓網友在臉書「爆料公社」中貼出一段影片，表示自己 25 日凌晨騎著白牌 150CC 的機車行駛在內側車道時，後方一輛計程車逼近對他按了聲喇叭，還要求在下個紅綠燈時「停路邊」。


▲騎在內側車道的白牌機車被計程車逼車。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）


▲原 PO 不滿被逼車，和對方在馬路上吵起來。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

原 PO 本來不想理運將繼續騎，結果對方竟然沿路逼車，後來更直接開到原 PO 面前急煞，雙方就這樣在大馬路中間吵了起來。原 PO 問運將「你叭我幹嘛？」運將回罵「我叭你對啊，你（要）騎外道啊」、「我講得有沒有錯？」「聽你在叭餔啦，少在那邊廢話」，最後兩人直接走到一旁的派出所請警察處理。


▲雙方下車後火氣都很大，不停地互相嗆聲。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）


▲最後兩人直接步行到附近的派出所。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

到了派出所後，原 PO 提供行車記錄影片給警察，警察看了影片後就跟運將說原 PO 沒有錯，因此依法對運將開單吊扣牌照加罰款。原 PO 覺得「我只是覺得我好好騎在路上你沒事逼我幹嘛，旁邊那麼寬也沒車，是不會繞過去嗎？我也沒騎特別慢啊。」


▲逼車的運將最後被吊扣牌照加罰款。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

網友看完影片後紛紛留言「挖洞自己跳欸，專業」、「笑死了，自己走進警局認證逼車」、「小黃不要怪大眾不挺，因為太多這種素質的」、「 外側說真的，不確定危險因素太多了」、「 很多人都有錯誤的觀念，都以為機車的路權只能靠邊邊」、「沒寫禁行機車都算是共享車道，小黃在大聲什麼啦」。

關鍵字逼車小黃運將內側車道超車
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