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病主法預立醫療諮商 未來診所居家都可做

中央社2018/08/26 11:18
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者陳偉婷台北26日電）助病人善終的病人自主權利法將上路，醫事司長石崇良說，未來除指定醫院提供預立醫療照護諮商服務，有意願的診所等基層人員，只要受訓，也可組諮商團隊，增加民眾接觸管道。

衛生福利部醫事司今年上半年陸續提出「提供預立醫療照護諮商醫療機構管理辦法」、「預立醫療決定書」，並在6月預告病主法施行細則草案。根據草案內容，地方主管機關得指定300床以上的醫院提供預立醫療照護諮商（ACP）門診，但不少專家有疑慮，認為不應排除基層醫療人員參與。

醫事司長石崇良受訪表示，近期舉行多次會議討論病主法施行細則等草案，對提供ACP服務者資格已有共識，除指定設立ACP門診的醫療機構將從300床下修為200床，並開放任何有熱忱想從事ACP的醫護人員，只要一定時數的教育訓練，就可自組諮商團隊，跟衛生局登記、獲認可後就可運作。

石崇良說，過去是擔心醫療院所沒人願意做ACP，才明訂各縣市一定床數的醫療院所一定要設ACP門診；但因基層也傳出有心投入，且ACP團隊遍地開花可增加民眾接觸病人自主權利法、了解ACP、進一步預立醫療決定（AD）的機會，也讓想簽AD的人不會無處可簽。

石崇良指出，未來ACP不只在醫院的門診可做，在診所、居家或護理之家等住民都有管道接觸。ACP團隊成員至少有一名醫師加上護理師或心理師或社工師等，都必須受過16小時病主法相關教育訓練並通過認證。病主法施行細則及相關課程將在9月底前完成公告。

診所協會全國聯合會榮譽理事長曾梓展受訪時表示，民眾大多喜歡在家接受照顧，做ACP不應侷限在大醫院，而是能在居家落實。

曾梓展說，過去台灣推動居家醫療時，也曾設限由大醫院來做，但推動成效有限；開放基層診所做居家醫療後，很多地區的醫師都願意投入，民眾也實質受惠，接受到很好的照顧。政府應協助基層投入病主法推動，也有助醫病關係。

長期關心病主法的嘉義陽明醫院院長謝景祥則指出，投入ACP必須有熱忱，但目前基層的熱忱確實是有限，必須政府引導，也許可編列預算提供ACP諮商費用，增加基層投入誘因。

病人自主權利法在民國104年12月完成三讀立法程序，法案的核心重點是具完全行為能力的意願人可以透過「預立醫療照護諮商」（ACP）事先立下書面的「預立醫療決定」（AD），在特定臨床情境下，可選擇接受或拒絕醫療，並將在108年1月正式上路。（編輯：黃于）1070826

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