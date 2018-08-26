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生前槓總統不遺餘力 馬侃葬禮川普恐不受邀

中央社2018/08/26 11:21
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國聯邦參議員馬侃今天過世，享壽81歲，總統川普隨後推文哀悼。不過馬侃生前力抗腦癌之際，其中一個心願再清楚不過：讓外界知道，他不願意川普參加他的葬禮。

馬侃（John McCain）曾是越戰俘虜，出任亞利桑那州聯邦參議員超過30載，2008年代表共和黨角逐白宮失利。

馬侃2017年診斷出罹患侵襲性腦癌膠質母細胞瘤（glioblastoma），2018年即未再進國會大廈。家屬昨天剛宣布馬侃停止進一步的腦癌治療，今天即傳出噩耗。

馬侃過世消息傳出後不久，川普推文說：「我謹向參議員馬侃的家屬致上最深的同情與敬意。」

不過他和川普一向不來裝作喜歡彼此那套。倆人除了個性、背景迥異，基本價值觀也天差地遠，彼此的分歧向來公開且針鋒相對。

川普2015年6月宣布他將爭取共和黨總統提名時，因稱墨西哥移民是罪犯和「強暴犯」引發馬侃不滿而公開嗆聲。川普隨即回應說馬侃是個「傻子」，後來更說馬侃能成為越戰英雄的唯一原因是他曾被俘虜，還說「我喜歡沒有被俘虜過的人」。

川普一捲2005年對女性的猥褻談話錄音於2016年曝光後，馬侃宣稱票應投給「有資格當總統的良善保守派共和黨人」，形同公開拒絕支持川普。

馬侃在今年5月出版的回憶錄「波濤洶湧」（TheRestless Wave，暫譯）中指出，面對川普，「奉承能贏得友誼，批評則招敵意」。

馬侃上個月嚴辭抨擊川普與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在芬蘭赫爾辛基的高峰會，透過聲明說川普在記者會上作出「有記憶以來，美國總統最差表現」，痛批川普「沒有能力，也不願挺身對抗蒲亭」。

路透社報導，根據親近馬侃家屬的消息人士，川普不會受邀參加葬禮。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳亦偉）1070826

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