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中央社

雷恩減為熱帶風暴 對夏威夷威脅仍存

中央社2018/08/26 11:27
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社檀香山25日綜合外電報導）雷恩（Lane）雖已從颶風減弱為熱帶風暴，但挾帶的豪雨仍持續襲擊夏威夷，官員今天警告將可能降下飆破300毫米的雨量，並說「我們還未脫離險境」。

雷恩目前在夏威夷檀香山西南南方約210公里處，幾乎靜止不動，最大風速約為每小時104公里，比颶風威力稍弱。

美國中太平洋颶風中心（Central PacificHurricane Center）表示，雷恩正逐漸向西移動遠離夏威夷，預計今天稍晚將通過考艾島（Kauai）及尼豪島（Niihau）南部。

雷恩的外圍環流帶來的豪雨已引發數起土石流，夏威夷主幹道19號高速公路的交通因此受阻，許多地區也出現暴洪。

聯邦緊急事故管理總署（Federal EmergencyManagement Agency）今天透過電話進行簡報，他們表示，雷恩離開夏威夷後，雨勢仍會持續至下週，為地勢較低處帶來250毫米的雨量，海拔較高處則可能出現兩倍雨勢。

聯邦緊急事故管理總署署長朗恩（Brock Long）表示：「當局今天給夏威夷居民的訊息是，請保持警戒。」

美國國家氣象局（NWS）今天表示，熱帶風暴雷恩的強度進一步減弱，並往西移動遠離陸地，夏威夷群島的沿岸熱帶風暴警報和警戒已全部解除。

路透社報導，當地居民樂見警報已解，他們過去幾天多在儲備食物、水、汽油及電池，並為窗戶釘上木板防災。

夏威夷郡民防局（Hawaiian County CivilDefense Agency）發言人伍騰（Kelly Wooten）透過電話告訴路透社，當局昨天已疏散大島（Big Island）最大城希羅（Hilo）附近至少兩個社區，緊急救援隊23日起已救出受暴洪所困的50多人，其中有人困於車內。

長年住在希羅的巴奇可（Tracy Pacheco）表示：「我從來沒有過這種狀況，自寇莫哈那（Komohana）一路流下的河川，竟造成如此巨大的破壞。」

「我才剛從帕哈勒公園（Pahale）回來，公園已不復見了。」（譯者：鍾佑貞/核稿：鄭詩韻）1070826

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