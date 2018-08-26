不只蔡英文！歷任總統馬英九、李登輝勘災時也曾被罵翻

南台灣近日受熱帶低壓籠罩影響，各地紛紛遭受暴雨狂襲，高雄、台南、嘉義等多處出現淹水情形，造成災害頻傳。昨（ 25 ）日總統蔡英文南下嘉義關心災情，但她卻坐著「雲豹裝甲車」前往淹水區，此舉引發當地鄉民震怒。不過，其實不只蔡英文勘災挨罵，細數歷任總統的勘災表現，前總統馬英九與李登輝也曾被災民批得一無是處。
回顧 2009 年 8 月莫拉克颱風強烈襲台，時任總統的馬英九遠赴台東勘災，離開時一對因家人失蹤而攔路的母子，拉著馬英九哭問：「為何我們把票投給你，需要見到你時都見不到！」當時馬英九雖已強調失蹤案正在受理，但災民仍難忍情緒、不斷哭訴，馬英九因而回應「我知道你們家屬的感受，現在不是見到了嗎？國安人員不知道你們要幹嘛，才會把你們攔下。」一句「現在不是見到了嗎？」讓馬英九當時的高支持度瞬間一落千丈。
而李登輝也曾遭受民眾怒罵，1999 年 921 大地震重擊台灣，全島都能感受到劇烈搖晃，造成 2415 人死亡、數十人失蹤、上萬人受傷，甚至還有 5 萬多間房屋全倒。當時在任的李登輝總統乘著直升機前往災區勘查，不料直升機降落時卻因強烈迴旋氣流吹斷樹枝，造成一位 5 歲女童當場被機車壓住，經搶救後仍回天乏術。
此外，李登輝某次視察災情時，直升機降落於災民休息的操場上，當時有民眾向李登輝抱怨，大家已經無家可歸，還得繼續繳房貸，直升機一來就把他們唯一的容生之處「帳棚」給吹了，大家不禁抱怨「你要我們怎麼辦？」怎料李登輝竟情緒激動地反問「不然你要我怎麼辦？」引發災民不滿。