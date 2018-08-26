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政治

今天沒搭雲豹勘災　蔡英文澄清：不是被災民嗆才下來走

編輯中心／綜合報導2018/08/26 11:47
▲熱帶性低氣壓影響，南台灣大淹水，總統蔡英文（前中）26日抵達台南勘災，視察曾文溪排水，並與當地里長及民眾交換意見。中央社記者張榮祥台南攝107年8月26日
▲熱帶性低氣壓影響，南台灣大淹水，總統蔡英文（前中）26日抵達台南勘災，視察曾文溪排水，並與當地里長及民眾交換意見。中央社記者張榮祥台南攝107年8月26日

豪雨炸裂中南部，造成多處嚴重淹水，總統蔡英文 25 日搭乘雲豹裝甲車到嘉義布袋探視災情，卻被災民怒嗆「下來走」，最後才下車涉水前行。今（26）日上午蔡英文前往台南視察曾文溪排水與六塊寮時，全程徒步前進。蔡英文也針對昨日爭議做出解釋，她強調不是因為被災民嗆才下來走，而是本來就預定在那個地點下車。被問到是否會覺得委屈，蔡英文則表示「怕委屈就不要做總統了」。

蔡英文上午到達台南市安南區勘災，並視察曾文溪排水。過程中沒有遇到災民抗議，蔡英文也對昨天搭乘甲車勘災的爭議做出回應。


▲熱帶性低氣壓影響，南台灣大淹水，總統蔡英文（前左3）26日抵達台南勘災，視察曾文溪排水，聽取簡報。中央社記者張榮祥台南攝107年8月26日

蔡英文表示，昨天主要是為了節省時間，才搭車進入災區，沒想到遇到災民抗議要她「下車走走看」。但蔡英文強調「她是在預定的地方下車」，只是剛好下車地方就是淹水最嚴重的地區，當地災民情緒上也比較強烈。她也親身感受到居民心理焦慮和不滿。蔡英文提到，一般民眾看到報導，會有觀感上的落差，若現場看過情況會比較了解。

蔡英文也要求水利署加速整治，並和在當地救災的立法委員、市議員與里長交換意見。不過有災民提出建言時，蔡英文發現水利署長不在現場，便向災民表示：「你跟我說，我聽得懂，但應該要聽的是署長，署長規畫時要聽地方的想法。」

關鍵字蔡英文勘災雲豹暴雨
還軍公教待遇　林濁水：效法連勝文陳學聖訪三環三線　嘆桃園建設落後

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