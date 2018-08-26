今天沒搭雲豹勘災　蔡英文澄清：不是被災民嗆才下來走

豪雨炸裂中南部，造成多處嚴重淹水，總統蔡英文 25 日搭乘雲豹裝甲車到嘉義布袋探視災情，卻被災民怒嗆「下來走」，最後才下車涉水前行。今（26）日上午蔡英文前往台南視察曾文溪排水與六塊寮時，全程徒步前進。蔡英文也針對昨日爭議做出解釋，她強調不是因為被災民嗆才下來走，而是本來就預定在那個地點下車。被問到是否會覺得委屈，蔡英文則表示「怕委屈就不要做總統了」。

蔡英文上午到達台南市安南區勘災，並視察曾文溪排水。過程中沒有遇到災民抗議，蔡英文也對昨天搭乘甲車勘災的爭議做出回應。



▲熱帶性低氣壓影響，南台灣大淹水，總統蔡英文（前左3）26日抵達台南勘災，視察曾文溪排水，聽取簡報。中央社記者張榮祥台南攝107年8月26日