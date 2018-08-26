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中央社

五味屋黏人 意外成台灣偏鄉面對世界的窗口

中央社2018/08/26 11:44
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者李先鳳花蓮縣26日電）五味屋成立10年，第一代小老闆陳姿芸將升大三，寒暑假都回來幫忙，畢業要在五味屋工作，因為五味屋會黏人，甚至吸引世界各地國際志工駐足，成為台灣偏鄉面對世界的窗口。

花蓮壽豐鄉豐田火車站前一幢老舊房舍，屋頂用甘蔗葉鋪成「風鼓斗」的閒置空間，但嚴重漏水、白蟻侵蝕，97年8月由牛犁社區交流協會促成五味屋誕生。主要營運是與鄰近東華大學合作，由東華大學環境學院教授顧瑜君與一群志工參與，以社區公益二手商店方式經營，作為鄰近村落兒童青少年的社區活動場所。

孩子們來到五味屋，以工作換得點數，可在店內換取生活所需、也用累積的點數與穩定的表現贏得到外面參加活動、拓展視野的機會，靠自己努力獲得所需，是五味屋孩子的工作原則。

小時非常嬌小，被暱稱「螞蟻」的陳姿芸說，小學五年級時五味屋剛開張不久，每天放學，從樹湖村家中騎腳踏車好長一段路程到豐田村五味屋，在大哥哥大姊姊陪伴下做功課、玩耍、交朋友。「五味屋有太多童年回憶，尤其國一那年，參加騎單車環島，至今難忘。」

就讀樹德科技大學社工系的陳姿芸說，將升大三，每年寒暑假都回五味屋當「大姊姊」帶孩子，畢業後打算回來工作。她回憶當時屋裡留著木地板，陳列架用紙箱堆疊而成、又舊又破。10年來環境慢慢改變，有社會善心人士資助，加上社區阿公幫忙，如今陳列架有角鋼製、木頭做的，還刷上油漆，都是大家DIY完成。

顧瑜君說，從五味屋出去、長大的孩子，希望他們都能朝理想前進；若能回來更好，但不希望他們有束縛綁約的感覺，而是真的有興趣，能發揮專長。

以社區孩子為主體的營運模式，店裡各角落、各環節都儘量讓孩子參與；當貨品賣光、架子上有空位，要學習募集物資、向社會表達自己的需要；客人上門問東問西、討價還價，學習應對進退、言語得宜。雖是「囝仔人」經營的公益二手商店，卻也充滿了各種可能。

取名五味屋，來自孩子們分享各地寄來的物資，打開包裹時的五味雜陳與賣東西過程的矛盾心情。當收到東西很珍貴，會心酸自己沒有；拆開包裹發現東西不好會生氣，想到寄出者大費周章寄來，又感到人家的用心與溫暖。賣東西遇到殺價，低價賣出會難過，但對方滿意又為他開心，在在體會酸甜苦辣鹹五種人生滋味。

顧瑜君說，前總統李登輝卸任後、馬英九夫婦都曾微服參訪，蔡英文未選上總統前也曾到五味屋流連，作家劉克襄曾多次帶參訪團走訪，講述五味屋所代表的台灣鐵路與鄉村文化意義與價值。

另外各高中大學，如北一女、師大附中、丹鳳高中、南港高工、台北藝大、師大、清大、文化等學校志工們，每年寒暑假常自費到五味屋陪伴孩子。

走過10年，雖未宣傳，五味屋卻吸引美、德、法、英、荷蘭、祕魯、南非、西班牙、印度、貝里斯、澳門、香港、西藏等超過10國家地區的國際志工駐足，甚至美國長島大學、法國第四世界組織都成為固定交流的夥伴。五味屋意外悄悄地成為台灣偏鄉面對世界的窗口。（編輯：翁翠萍）1070826

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