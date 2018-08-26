關切南部淹水災情遭嗆　蔡英文：怕委屈就別當總統

針對這次災情的後續處理，蔡英文指出，有幾項重點，首先積水的問題要儘速解決，她已要求國軍及水利署，將所有可調度的抽水機與其他資源，都能機動性的部署於目前積水最嚴重的地方，此項作業自昨日傍晚已開始，現在積水情況已逐漸消除，希望在今日中午絕大部分的積水現象可以解除。

蔡英文在聽取國防部長嚴德發及水利署長賴建信針對台南市曾文溪及六塊寮排水情形的簡報後表示，在極端氣候的影響下，我們在跟時間賽跑，已指示水利署加速曾文溪分洪規畫的速度，所需經費由前瞻基礎建設計畫優先辦理。

蔡英文進一步指出，接著就要處理消毒與防疫問題，目標是讓民眾生活機能可以恢復。但是，還有一波的挑戰，下一波的西南氣流也會帶來很多的雨量，所以也要求水利、災防和國防等單位都要進入警戒的狀態，各地應該要部署的抽水機與其他設備，都要能迅速到位，我們要持續保持一個警戒的狀態。

蔡英文也提到，學校即將開學，校園的整治與清潔需要加速進行，這次的挑戰尚未結束，要將之前累積的災情儘速解決，讓民眾的生活機能儘早恢復正常，這是最重要優先作業的項目。另外，在災害期間有災損的民眾，希望行政部門秉持從寬從速的原則，儘速提供他們協助與補償。

針對媒體詢及昨日赴嘉義視察的情形，蔡英文回應，昨日勘災因必須掌握時間，所以在前一段是用車輛進行，車輛行進期間也看了一下兩邊的災情跟住戶，並跟他們致意。媒體提及，是否感到委屈?蔡英文隨即回應，怕委屈就別當總統。

蔡英文接著說明，之後在預定的地方下車，是這裡淹水最深的地方，而當地災民的情緒確實也是最強烈的，她也親身感受到當地居民的心情。在下車之後，連續看了很多家的民戶，也進入到他們的住宅裡面去看實際的狀況，更讓行政團隊了解整體的災情。

蔡英文強調，在昨日緊急調派抽水跟其他設備的情況下，積水的情況大致都已逐步地消除，她希望昨日鄉親反應的問題都能快速解決，她的心裡也真的可以感受到災民的心情。

最後，蔡英文認為，或許一般的民眾在看到相關的報導，或是訊息的傳播上有觀感上的落差，不過在現場把整個情況看過的話，應該會理解我們為何如此安排。

▲曾文溪大排(圖/記者陳聖璋攝,2018.8.26)