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中央社

五味屋柑仔店 跳蚤市場尋寶樂

中央社2018/08/26 11:59
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者李先鳳花蓮縣26日電）花蓮壽豐鄉豐田火車站旁一間名叫五味屋的柑仔店，是不到15坪的二手物小舖，裡面玲瑯滿目的物品都來自各地的捐贈，讓偏鄉孩子能有學習的場域，現已成為地方特色亮點。

走進五味屋，各式物品分類陳列，從清潔用品、衛生棉、飛機上個人盥洗包，到飾品、手錶、電器、3C品、鍋碗杯盤、名牌包等林林種種物品，民眾在日式老屋中翻翻逛逛，有種在跳蚤市場尋寶的樂趣。

五味屋創辦人、東華大學教授顧瑜君說，曾收到熱心媽媽手工縫製的拼布作品，一針一線細緻又溫暖；也收過不知用途的東西、國外看不懂的棋子；還曾收到立委蕭美琴收藏的各國紀念禮品、歌手伍佰提供的親筆簽名CD、DVD等物品義賣。

其他像是埃及獅身人面像雕塑品、澳洲、俄國、峇里島等地藝品等，顧瑜君說，印象深刻的是一座來自法國的全新娃娃屋，娃娃屋100多公分高，可以開燈，內有家具，十分精緻，陳列沒多久就被買走了。

有一次拆開一個包裹，裡面是二手皮夾等物，整理時發現皮夾內竟有信用卡。孩子拿給她看，說也真巧，她看姓名是認識的朋友，連絡上這位朋友，原來是他整理物品時疏忽了。

也曾有一包物品放在五味屋門口，工作人員以為是熱心民眾捐贈，打開後將裡面物品一一上架。過了數小時，一名婦人找上門，說是準備搭火車遺失行李，原來物品是她放的，真是烏龍一場。

兩年前「小燈泡」劉小妹遇害，許多民眾在事發地點放上卡片、鮮花、布偶玩具等致哀，沿路延展百餘公尺，後來清理，家屬將布偶玩具全都轉贈五味屋。現在收納成30多箱暫存倉庫中。

有人建議拿來賣，顧瑜君說，和「小燈泡」媽媽王婉諭連繫後，決定不做金錢交易，不希望消費此事件，希望能設計結合學習型活動再拿出來，藉著這數百個布偶傳遞祝福，發揮「小燈泡在好多地方發亮」的意涵。（編輯：翁翠萍）1070826

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