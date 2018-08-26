五味屋柑仔店 跳蚤市場尋寶樂

（中央社記者李先鳳花蓮縣26日電）花蓮壽豐鄉豐田火車站旁一間名叫五味屋的柑仔店，是不到15坪的二手物小舖，裡面玲瑯滿目的物品都來自各地的捐贈，讓偏鄉孩子能有學習的場域，現已成為地方特色亮點。

走進五味屋，各式物品分類陳列，從清潔用品、衛生棉、飛機上個人盥洗包，到飾品、手錶、電器、3C品、鍋碗杯盤、名牌包等林林種種物品，民眾在日式老屋中翻翻逛逛，有種在跳蚤市場尋寶的樂趣。

五味屋創辦人、東華大學教授顧瑜君說，曾收到熱心媽媽手工縫製的拼布作品，一針一線細緻又溫暖；也收過不知用途的東西、國外看不懂的棋子；還曾收到立委蕭美琴收藏的各國紀念禮品、歌手伍佰提供的親筆簽名CD、DVD等物品義賣。