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政治

陳學聖取經三環三線　嘆桃園看不到新北車尾燈

記者戴祺修／台北報導2018/08/26 12:29
▲國民黨桃園市長參選人陳學聖(左)與新北市長朱立倫(中)合體視察捷運三環三線工程。（圖／陳學聖辦公室提供）
▲國民黨桃園市長參選人陳學聖(左)與新北市長朱立倫(中)合體視察捷運三環三線工程。（圖／陳學聖辦公室提供）

國民黨桃園市長參選人陳學聖上午前往新北市拜會新北市市長朱立倫，除聽取捷運三鶯線統包工程簡報，也參觀北大隆恩安置宅，陳學聖說，朱立倫市長是公認的好市長，任內的政績有目共睹，新北市如今的繁榮相信新北市市民都能感受到，反觀桃園市，雖然也是直轄市，但四年下來，沒有遠大的格局，各項工程建設牛步，再這樣下去，桃園跟新北的差距會越來越大，看不到新北市的車尾燈。

陳學聖在新北市長朱立倫的邀請下，一同前往新北市三峽區視察捷運工程進度，聽取完三環三線捷運三鶯線統包工程簡報，一行人也前往坐落於北大特區站旁的北大隆恩安置宅參觀，了解安置宅的整體規劃與進度以及未來發展。

陳學聖表示，興建捷運是解決城市交通、改善城市環境、促進城市繁榮的重大工程，三鶯線銜接綠線捷運八德大湳站只有3.8公里的距離，很可惜截止目前為止，桃園的綠線捷運還在發包，還在擬定細部計畫，沒有任何的動工跡象。反觀新北市，雖然三環三線的核定期程比桃園快了一年左右，但新北市在朱立倫市長的帶領之下，已於105年動工，如今總工程進度已達23%左右，而整個工程是採用機電工程統包的方式，讓工程進度提前1至2年，預計112年就能完工。

陳學聖指出，像是捷運通過的鶯桃路只有20公尺路寬，在這麼狹小空間裡，能有如此完善的交通規劃及疏導，很值得效法。另外，捷運與土地整體開發，回饋民眾也是相當值得參考的作法。

針對社會住宅部分，陳學聖說，桃園目前只完成225戶，可見鄭文燦上任前高喊的2萬戶只是一個口號，踏實比較重要。目前新北市已經完成5619戶，看到新北市將合宜宅結合派出所及長照中心，是很好的構想，希望桃園的合宜宅也能是各年齡層安居的場所，桃園有很多國有土地，未來會更努力。

朱立倫則表示，三環三線與捷運綠線連結是在他擔任桃園縣長時期就提出的規劃，雖然核定時間比新北市晚，但既然綠線已核定，執行的效能就很重要，期待陳學聖在當選市長之後，能即起直追。目前新北市社會住宅的完工數量是六都第一，108年預計會有7000戶以上完工，未來也會與持續陳學聖分享這方面的經驗，讓桃園跟上腳步，早日與新北及台北成為大台北生活圈的一份子。
 

關鍵字新北市朱立倫陳學聖三環三線
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