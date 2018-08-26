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豪雨農損累計逾4億元 嘉義縣最嚴重

中央社2018/08/26 12:17
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者吳欣紜台北26日電）中南部連日大雨導致農業災情，農委會今天公布最新農業災情報告，截至今天上午11時，農業產物估計損失新台幣4億2630萬元，其中嘉義縣損失3億499萬元，為此波受損最嚴重縣市。

熱帶性低氣壓23日起為中南部帶來強降雨，各地發生水災，行政院農業委員會今天公布農業災損報告。

農委會表示，截至今天早上11時，農業產物（包含農產、畜產及漁產）估計損失計4億2630萬元，其中以嘉義縣損失3億399萬元 (占72%)、台南市損失7989萬元(占19%)、雲林縣損失1739萬元(占4%)、高雄市損失1617萬元(占4%)、屏東縣損失595萬元(占1%)較嚴重。

農產損失部分，估計損失金額6318萬元，農作物被害面積2680公頃，損害程度15%，換算無收穫面積約408公頃；受損作物主要其他蔬菜（採種用蔬菜、南瓜、越瓜等），被害面積286公頃，損害程度20％，換算無收穫面積58公頃，損失金額695萬元，其次為食用番茄、落花生、西瓜及食用玉米等。

畜產損失金額總計1億5768萬元，受損畜禽主要為雞140.7萬隻、受損金額1億546萬元，其次為豬、鵝、鴨、鵝等。

漁產損失估計金額2億431萬元，主要是虱目魚、吳郭魚、鰻魚、金目鱸及青斑等受損所致。

農委會指出，災情報告資料將持續更新，目前嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及雲林縣都已公告為現金救助及低利貸款地區。（編輯：陳清芳）1070826

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