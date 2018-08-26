豪雨農損累計逾4億元 嘉義縣最嚴重

（中央社記者吳欣紜台北26日電）中南部連日大雨導致農業災情，農委會今天公布最新農業災情報告，截至今天上午11時，農業產物估計損失新台幣4億2630萬元，其中嘉義縣損失3億499萬元，為此波受損最嚴重縣市。

熱帶性低氣壓23日起為中南部帶來強降雨，各地發生水災，行政院農業委員會今天公布農業災損報告。

農委會表示，截至今天早上11時，農業產物（包含農產、畜產及漁產）估計損失計4億2630萬元，其中以嘉義縣損失3億399萬元 (占72%)、台南市損失7989萬元(占19%)、雲林縣損失1739萬元(占4%)、高雄市損失1617萬元(占4%)、屏東縣損失595萬元(占1%)較嚴重。