黃明志聯手大馬女團 台北吃喝玩樂影片人氣夯

黃明志於2016年曾首度為台北市拍攝「去台北旅遊講話要小心」宣傳片，今年再度與大馬網紅女團AMOi-AMOi用幽默搞怪風格，自編自導告訴星馬朋友造訪台北的吃喝玩樂美食影片。

不少網友留言認為，影片極具創意，非常有趣，看完想去台灣、台北。更有網友說：「看完影片可以知道台北和星馬美食有哪些相似之處。」

（中央社記者黃自強新加坡26日專電）馬來西亞創作鬼才黃明志大搞創意，聯手大馬網紅女團AMOi-AMOi，拍攝台北吃喝玩樂美食影片，這部幽默搞怪風格短片甫上線，隨即吸引超過上萬網友點閱按讚。

對星馬地區來說，台灣是出國旅遊首選的前3名，影片中提及他們之所以喜歡台北，其中有一個原因可能是星馬人從小都聽中文K歌長大，以為台灣人都很會唱歌，或以為台北的帥哥很多。

這部詼諧逗趣影片，也提到台灣與星馬有諸多雷同之處，除與台灣人常說的閩南語相通外，諸如「筒仔米糕」與自行加上油條的「藥燉排骨」，似乎別與星馬道地的「糯米雞」與「肉骨茶」等家鄉美食相類似。

對於星馬知名藝人黃明志拍攝的觀光宣傳影片，觀光局駐新加坡辦事處主任林信任指出，網路行銷時代網紅影音是王道，台北市邀黃明志與大馬網紅女團以接地氣的演出方式，點出台北市的多元文化與美食，難怪看過的都說讚。

他表示，駐星辦在新加坡辦理的「我的導遊是明星」，以及日前以色列名模網紅的求婚影片讓日月潭爆紅，獲媒體大幅報導、不斷轉載，都是網路行銷時代很好的例證。

觀光局駐吉隆坡辦事處主任周士弼指出，台灣與大馬資訊交流快速，台灣多元美食與熱情好客更是對大馬華人族群有莫大吸引力，大馬旅客迄今一年有近53萬人次造訪台灣。這部影片不僅提到台北小吃美食與特色景點，更傳遞最新米其林精緻美食訊息。

自詡是台北通的黃明志認為，這次宣傳片要讓星馬旅客了解台北許多美食和星馬地區有異曲同工之妙，嚐起來既新鮮又特別，更有熟悉感。（編輯：屈享平）1070826