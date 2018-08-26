防六輕數據造假重演 自動監測管理辦法10月上路

（中央社記者吳欣紜台北26日電）台塑六輕去年被環團指控排污數據有問題，環保署經查核比對確認有違規事項，除開罰外，也2次預告修正法規，規定固定污染源自動連續監測數據不能隨意更動，預計10月上路。

台塑雲林麥寮六輕廠去年1月12日被環團綠色公民行動聯盟指控，2萬5211筆超標排放紀錄，其中有262筆已經達到開罰標準，但卻只有1次開罰紀錄，其他都被註記成「固定污染源暫停運轉時監測設施之量測值」、「監測設施維修、保養量測值」跟「其他無效量測值」等。

行政院環境保護署為了防止監測數據造事件假重演，去年預告修正「固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法」，修正重點包含固定污染源自動連續監測數據不能隨意更動，有效監測時數百分率也要從85%提高至95%以上。