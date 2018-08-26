防六輕數據造假重演 自動監測管理辦法10月上路

（中央社記者吳欣紜台北26日電）台塑六輕去年被環團指控排污數據有問題，環保署經查核比對確認有違規事項，除開罰外，也2次預告修正法規，規定固定污染源自動連續監測數據不能隨意更動，預計10月上路。
台塑雲林麥寮六輕廠去年1月12日被環團綠色公民行動聯盟指控，2萬5211筆超標排放紀錄，其中有262筆已經達到開罰標準，但卻只有1次開罰紀錄，其他都被註記成「固定污染源暫停運轉時監測設施之量測值」、「監測設施維修、保養量測值」跟「其他無效量測值」等。
行政院環境保護署為了防止監測數據造事件假重演，去年預告修正「固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法」，修正重點包含固定污染源自動連續監測數據不能隨意更動，有效監測時數百分率也要從85%提高至95%以上。
預告修正法規也擴大管制對象，以六輕為例，約再增加納管16家、54根煙囪，硫氧化物及氮氧化物排放量占六輕工業區的掌握率可從79%及68%提升至81%及69%以上，辦法預計10月上路。
不過，由於過去國內都沒有實施過粒狀物連續自動監測設施，因此環保署近日也2次預告修正草案，將原本有納入修正法規的粒狀污染物不透光率監測移除。
環保署指出，目前已引進的粒狀物監測設施仍在測試中，但測試進度良好，預計明年下半年就可公告實施粒狀物監測，預計納管30多家國營事業及鍋爐發電業者、共計100座煙囪。（編輯：黃于）1070826