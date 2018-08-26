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屏下指紋辨識加快進入量產成長期 GIS卡位早受惠程

鉅亨網2018/08/26 12:48
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群智諮詢 (Sigmaintell) 預期屏下指紋辨識加快進入量產成長期，估今年全球屏下指紋晶片發貨量上調到 4200 萬顆，明年全球屏下指紋將成為智慧手機中高端產品的標配，預計全球屏下指紋發貨量將突破 1 億顆；法人看好，GIS-KY 業成 (6456-TW) 聚焦蘋果、非蘋手機大廠卡位屏下指紋辨識商機，將成為未來成長主力動能。

群智諮詢指出，在今年 CES 上，vivo 首先發光學屏下指紋手機 X20 Plus(指紋版本) 後，屏下指紋便捷的用戶體驗逐漸被消費者接受，屏下指紋供應鏈包括 IC 方案商、模組廠、晶圓廠、面板廠及整機廠紛紛加大對屏下指紋的投入。

群智諮詢認為，經過今年上半年的技術調整後，目前光學屏下指紋供應鏈相對成熟，模組成本不斷下降，傳統的指紋方案商也紛紛可以量產光學屏下指紋，超聲波屏下指紋預計今年底也會量產出貨。

群智諮詢指出，整體來看，屏下指紋方案的技術及供應鏈已經相對成熟，根據最新資料顯示，預計今年全球屏下指紋晶片的發貨量上調到 4200 萬顆，受韓廠新機帶動，其中超聲波指紋屏下指紋晶片的發貨量超預期。

群智諮詢表示，從今年下半年發表的新機來看，在主力品牌 Vivo 推動下，越來越多的中高端手機搭配屏下指紋，預計明年全球屏下指紋將成為智慧手機中高端產品的標配，預計全球屏下指紋晶片明年發貨量突破 1 億顆。

天風國際分析師郭明錤同樣看好屏下指紋是一個能見度非常好產業，預估明年包括三星、OPPO、vivo 等屏下指紋辨識手機出貨可能年增逾 500%，如果再加上蘋果 iPhone 也支援，出貨量將上看 2 億支，點名業成營運將可受惠。

郭明錤在報告中預估，GIS 目前每月產能 100-200 萬顆，預計今年下半年可擴產至 400-600 萬顆，在鍍膜能力較佳的情況下，目前良率較歐菲光優，他預估 GIS 將是三星明年超聲波模組主要供應商。

業成去年已小量出貨屏下指紋辨識模組，經過 1 年技術改進，今年聚焦蘋果、非蘋手機大廠，預計第 3 季將可量產出貨，在屏下指紋辨識的布局上目前主要鎖定手機市場，採用超聲波技術，看好可望成為未來的成長新動能。

GIS 日 K 線圖

 

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