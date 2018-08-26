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鈺齊送件擬發債+現增籌資12.52億元 現增股價訂

鉅亨網2018/08/26 12:47
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製鞋廠鈺齊 - KY (9802-TW) 擬發行無擔保可轉換公司債 (CB) ，並辦理現金增資，發行新股，籌資約 12.5 億元，該案已向金管會證期局送件，為今年以來上市製鞋業首件市場籌資案。

鈺齊預計進行市場籌資包括發行無擔保可轉換公司債 (CB) 募集 10 億元，並以現金增資案發行 600 萬股現增股，預計每股溢價 42 元發行募集 2.52 億元，估計籌資約 12.52 億元，此籌資案將用於價還銀行借款及充實營運資金。依該籌資案的安排進度觀察，如一切順利，可望於第 4 季完成

鈺齊上半年財報營收 47.85 億元，毛利率 17.35%，稅後純益 3.39 億元，年減 32.5%，每股純益 2.33 元。而鈺齊估算該公司在越南及柬埔寨產能攀升之後，2018 全年自非中國地區出貨的營收比重將達到 64%。

鈺齊目前越南及柬埔寨等非中國廠區都已順利跨越損益兩平點，對中長期營收、獲利貢獻將逐步發揮。

鈺齊在秋冬鞋款持續出貨的挹注之下，該公司 7 月營收 11.17 億元，月增 2.76%，年增 16.2%，為同期的營收新高，鈺齊累計 1-7 月營收為 59.02 億元，年增 0.36%。

鈺齊日 K 線圖

 

 

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