NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈房市／桃園6年移入近13萬人居冠陳敏鳳》柯宋會後　支持者「色」變遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
鉅亨網

華新科暫緩現增辦法說 聚焦三大重點 拚吸引多頭資金

鉅亨網2018/08/26 12:56
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

被動元件大廠華新科 (2392-TW) 暫緩辦理現增，預計明 (27) 日召開法說會，近期被動元件族群跌深反彈，華新科法說會也將聚焦被動元件巿場展望、未來應用以及公司短中期經營三大面向，將是族群反彈觀察重點。

華新科日前公告擬辦理現增 700 萬股，增購生產 MLCC 產品之相關機器設備，原本應處於緘默期，但據悉公司暫緩送件，因此召開法說並不違反相關規定。

近期被動元件族群股價跌深反彈，華新科、國巨 (2327-TW) 周 K 線連 2 紅，帶動類股表現回溫，華新科此時召開法說，引起市場關注。

由於市場對被動元件下半年、明後年供需情況出現雜音，加上政府基金獲利了結，導致市場轉趨觀望，族群股價走弱，連國巨董事長陳泰銘 8 月初親上火線釋利多，也無法止血。

但近期族群股價走勢好轉，加上個股營收、獲利基本面依舊強勢，法人表示，華新科法說會釋出的訊息，若能再加強市場對被動元件產業展望信心，可望帶動買盤資金回籠，為被動元件反攻增添動能。

華新科今年以來受惠被動元件市況大好，加上產能增加、效益提升及客戶產品組合優化，今年 1-7 月營收 235.41 億元，年增 102%，稅後純益 84.05 億元，每股純益 17.39 元。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字被動元件國巨華新科headline
屏下指紋辨識加快進入量產成...外商啟動離岸風電在地佈局 ...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan