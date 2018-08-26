NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈房市／桃園6年移入近13萬人居冠陳敏鳳》柯宋會後　支持者「色」變遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

賴清德出席竹縣義民祭開幕 祈求風調雨順

中央社2018/08/26 12:50
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者魯鋼駿新竹縣26日電）行政院長賴清德今天到新竹縣義民廟出席2018全國義民祭開幕活動，向義民爺參拜，祈求國泰民安、風調雨順，各地方都能無災無難，並說明政府會持續支持客家事務與文化。

賴清德致詞表示，去年接任行政院長的第一個公開行程，就到新竹褒忠義民廟參加義民祭大典，今年再度前來參拜義民爺，恭祝神威顯赫、香火鼎盛，保佑台灣國泰民安、風調雨順，鄉親們闔家平安、事業成功，家庭圓滿幸福。

賴清德說，感謝義民祭典15庄輪值區、客委會與新竹縣政府，長期致力於義民祭活動的辦理，讓傳統走入現代，讓客家傳統祭典可以透過活動加以保存與宣傳，讓更多國內民眾、國際旅客認識義民信仰與客家文化。

賴清德指出，義民祭典已超過180多年歷史，完整保存傳統輪值制度與祭儀，2015年獲文化部指定為國家文化資產，也入選交通部台灣觀光年曆，可見義民祭不只是客家族群的大事，也是國家級的慶典。

賴清德說，政府用具體行動關心客家鄉親，全力協助客家族群平等發展，除了2000年成立客家委員會，後來創建客家電視台，還有修正「客家基本法」，正式把客語列為國家語言之一。

賴清德說，另外國家級的「浪漫台三線」計畫，目前正由客委會、地方政府推動中，希望結合生活、人文、生態、產業與觀光，振興各家文化與經濟，讓地方找回光榮感；過去台三線是年輕人離開故鄉的路，未來將是迎接許多年輕人回到故鄉的道路。

賴清德說，行政院會以具體行動，展現對客家事務與文化的支持，同時體驗到義民精神是台灣最重要的文化資產之一，而義民精神所強調的團結，是台灣最需要的力量，希望民眾也能團結、支持國家，讓台灣大步向前。（編輯：陳清芳）1070826

中華女籃76比59勝蒙古進4強乾燥6個月還能孵化 登革熱...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan