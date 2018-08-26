賴清德出席竹縣義民祭開幕 祈求風調雨順

賴清德指出，義民祭典已超過180多年歷史，完整保存傳統輪值制度與祭儀，2015年獲文化部指定為國家文化資產，也入選交通部台灣觀光年曆，可見義民祭不只是客家族群的大事，也是國家級的慶典。

賴清德說，政府用具體行動關心客家鄉親，全力協助客家族群平等發展，除了2000年成立客家委員會，後來創建客家電視台，還有修正「客家基本法」，正式把客語列為國家語言之一。

賴清德說，另外國家級的「浪漫台三線」計畫，目前正由客委會、地方政府推動中，希望結合生活、人文、生態、產業與觀光，振興各家文化與經濟，讓地方找回光榮感；過去台三線是年輕人離開故鄉的路，未來將是迎接許多年輕人回到故鄉的道路。

賴清德說，行政院會以具體行動，展現對客家事務與文化的支持，同時體驗到義民精神是台灣最重要的文化資產之一，而義民精神所強調的團結，是台灣最需要的力量，希望民眾也能團結、支持國家，讓台灣大步向前。（編輯：陳清芳）1070826