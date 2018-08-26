乾燥6個月還能孵化 登革熱病媒蚊卵快消滅

登革熱（Dengue fever）是一種由登革病毒所引起的急性傳染病，這種病毒會經由蚊子傳播給人類。根據衛生福利部疾病管制署統計，截至8月24日，國內已有40例登革熱本土病例，且多數集中在北部和中部。

台灣近日多處因大雨成災，現在又受西南氣流影響，南部及花東地區今天起降雨明顯，有豪雨或大豪雨等級雨勢，預計29日之後降雨才會趨緩。雨勢不斷，可能讓逐漸升溫的登革熱疫情又添柴火。

（中央社記者陳偉婷台北26日電）連日大雨可能增登革熱傳播風險，專家表示，白線斑蚊和埃及斑蚊卵在乾燥3到6個月都還有孵化能力，大雨易有積水容器，應把握48小時黃金孳清時間，積極巡、倒、清、刷。

疾管署副署長羅一鈞表示，登革熱主要由埃及斑蚊和白線斑蚊傳播，兩種蚊媒習性不同，傳播登革熱的威脅也有差異。

埃及斑蚊分布在北回歸線以南，警覺性非常高，在叮咬時容易因受到一些驚擾就換叮咬對象，短時間就可能咬了很多人，且會躲在室內陰暗環境，就算不出門也可能被咬。過去南部登革熱疫情容易大流行，都是拜埃及斑蚊所賜。

白線斑蚊則分布在全台海拔1500公尺以下的平地及山區，成蟲多棲息在室外孳生源附近的草叢或暗處。叮咬時警覺性較低，不容易被驚擾，常會咬一個人直到吸飽才離開，比較容易被打死，傳播病毒能力相對較弱。

羅一鈞說，斑蚊喜歡在有水的容器裡產卵，但埃及斑蚊的卵在乾燥時6個月仍有孵化能力，白線斑蚊則是乾燥3個月還有孵化能力。蟲卵孵化約3到5天，近日大雨不斷，蟲卵遇水達到孵化條件，可能讓蚊子快速增加。

大雨過後應積極孳清，羅一鈞表示，希望民眾務必配合，雨後容易有積水容器，應把握48小時、蟲卵還沒孵化前迅速孳清，務必多巡邏住家環境，看到積水容器要倒乾淨，且一定要用刷子清刷容器，才能消滅蟲卵。

除了「巡倒清刷」，也必須做好防蚊工作，避免被病媒蚊叮咬。疾管署防疫醫師蔡懷德表示，蚊子出沒的高峰時間就像上班族一樣「朝九晚五」，日出後與日落前2至3小時是蚊子吸血高峰，應穿長袖防蚊，或噴含DEET（敵避）成分的防蚊液。

蔡懷德說，市售防蚊液DEET介於10到30%，小朋友使用建議15%以下，成人則可用30%，效果能維持2小時以上，但遇水、流汗也要補擦。不少民眾也會用精油，有些精油成分確實可以防蚊，但防護時效較短，必須常補噴。

羅一鈞也說，如果防蚊和防曬產品要併用，建議先防曬、再防蚊，且要隔15分鐘，因防曬品有二苯甲酮，如果遇上敵避可能產生化學作用，導致頭暈、噁心等副作用。（編輯：黃于）1070826