謝金燕婉辭亞太影展 模犯生男女主角2度訪台

（中央社記者江佩凌台北26日電）亞太影展頒獎典禮進入倒數，原在名單上的演員謝金燕、李康生、韓星金亞中已婉辭出席，但藝人郭雪芙、張本渝則新加入頒獎人名單；此外，泰片「模犯生」男女主角也確定訪台。
第58屆亞太影展頒獎典禮9月1日在台北美福飯店舉辦，58亞太影展籌委會今天發布新聞稿指出，除了台灣影人出席，還有不少亞洲地區影星參與，包括日本、越南、印尼、泰國等藝人訪台。
亞太影展表示，泰片「模犯生」（Bad Genius）為至今在台最賣座泰國電影，此次入圍亞太影展7大獎項，其中角逐最佳男、女主角獎項的演員「阿班」查農桑提納同庫及「小琳」茱蒂蒙瓊查容蘇因，都確定訪台出席。
另外，亞太影展說，擔任頒獎人之一的艾吉菲德利加寧（Egi Fedly Ganim）為印尼資深男演員，而另一名頒獎人蒂雅潘納德菈（Dea Panendra）則為印尼著名演員與歌手，2人合作演出的「瑪莉娜之殺人四幕」（Marlina the Murderer in Four Acts）此次一共入圍7項，僅次入圍最多的「再見瓦城」。
亞太影展表示，今年在整個亞太影壇中，最支持亞太影展的是日本藝人，除了人氣明星PIKO太郎，還有目前推特全球影響力排名第7的仲川遙香，以及去年在名導吳宇森電影「追捕」演出的女星櫻庭奈奈美。
除此之外，亞太影展透露，日本傑尼斯影星大澤樹生也將率領20名旗下女藝人，以傳統日本服飾出席頒獎舞台，讓典禮精彩可期。（編輯：陳怡璇）1070826