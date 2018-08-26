謝金燕婉辭亞太影展 模犯生男女主角2度訪台

（中央社記者江佩凌台北26日電）亞太影展頒獎典禮進入倒數，原在名單上的演員謝金燕、李康生、韓星金亞中已婉辭出席，但藝人郭雪芙、張本渝則新加入頒獎人名單；此外，泰片「模犯生」男女主角也確定訪台。

第58屆亞太影展頒獎典禮9月1日在台北美福飯店舉辦，58亞太影展籌委會今天發布新聞稿指出，除了台灣影人出席，還有不少亞洲地區影星參與，包括日本、越南、印尼、泰國等藝人訪台。

亞太影展表示，泰片「模犯生」（Bad Genius）為至今在台最賣座泰國電影，此次入圍亞太影展7大獎項，其中角逐最佳男、女主角獎項的演員「阿班」查農桑提納同庫及「小琳」茱蒂蒙瓊查容蘇因，都確定訪台出席。