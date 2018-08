謝金燕婉辭亞太影展 模犯生男女主角2度訪台

另外,亞太影展說,擔任頒獎人之一的艾吉菲德利加寧(Egi Fedly Ganim)為印尼資深男演員,而另一名頒獎人蒂雅潘納德菈(Dea Panendra)則為印尼著名演員與歌手,2人合作演出的「瑪莉娜之殺人四幕」(Marlina the Murderer in Four Acts)此次一共入圍7項,僅次入圍最多的「再見瓦城」。

亞太影展表示,今年在整個亞太影壇中,最支持亞太影展的是日本藝人,除了人氣明星PIKO太郎,還有目前推特全球影響力排名第7的仲川遙香,以及去年在名導吳宇森電影「追捕」演出的女星櫻庭奈奈美。

除此之外,亞太影展透露,日本傑尼斯影星大澤樹生也將率領20名旗下女藝人,以傳統日本服飾出席頒獎舞台,讓典禮精彩可期。(編輯:陳怡璇)1070826