高市永安治水遇阻 排水箱涵牴觸天然氣管

水利局代理局長韓榮華今天指出，永安聚落淹水主因是地勢低窪，家戶水位低於海平面，而且北溝排水路系統長，容易造成上游聚落淹水難以排洩。

0823水災造成永安區永達路一帶數百住戶淹水20到70公分深，住戶怨聲載道；解決水患，市府刻不容緩，只是「永安聚落截流箱涵新建工程」牴觸永安天然氣輸送管，讓箱涵工程的推進受阻。

（中央社記者王淑芬高雄26日電）高雄市永安區北溝排水不良，數百家戶在23日的水災中受害，水深及膝，水利局允加速推動治水工程進度，但因面臨工程牴觸台電天然氣輸送管線，讓工程推進出現難度。

他說，水利局規劃在社區興建截流箱涵，棘手的是箱涵工程牴觸台電興達電廠天然氣管線。

市府水利局總工程司梁錦淵說，原本8米巷道要施做排水箱涵就有交通維持的問題，如今部分箱涵工程還要貼著天然氣輸送管線施工，工程有風險性。

梁錦淵表示，水利局今年初先施做「永安聚落截流箱涵新建工程」下游段，至於永達路箱涵與天然氣並行路段，將協調台電配合安全防護，共同解決永安北溝排水問題。

另外，水利局也請台電提供下游永安溼地至少20萬噸滯洪量，才能有效改善永安區面臨極端氣候的大豪雨淹水問題。

水利局北溝排水工程目前已完成170公尺的分流箱涵，讓北溝排水可提早分洪每秒7.5噸洪水，以及提升鹽田抽水站抽水量，另外進行中的還有1024公尺長度的水路整治及4座橋樑改建，經費約新台幣1.3億元，預計今年底完工。（編輯：陳清芳）1070826