公益活動憶往事　人氣主播自爆被男友花光積蓄

人氣主播孝英、柔柔、紀儀羚、琦欣、莫莫昨（25）日為直播平台送出給「失親兒基金會」的百萬捐款，場面溫馨。其中孝英曾被男友花光積蓄，在最落魄時得到朋友的幫忙，讓她非常能體會被幫助者的需要。

孝英表示曾與某任男友交往三年，兩人一起聯名買房，當時男友先把自己原先套房賣掉付頭期款，後來他因工作常遲到，被老闆唸了幾句就不開心離職，自此再也不找工作，整天在家，甚至要買什麼都直接向她伸手，就連後續房貸及生活開銷都由她負責，累計超過80萬元，眼看戶頭存款幾乎見底，她忙接駐唱、主持活動，約有一年半，每天都在為錢煩惱，後來樂團的團員得知，二話不說拿出8萬元讓她應急。