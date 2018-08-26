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娛樂

公益活動憶往事　人氣主播自爆被男友花光積蓄

記者吳維書／台北報導2018/08/26 13:43
▲人氣主播孝英回憶往事。（圖／LiveMe直播提供, 2018.8.26）
▲人氣主播孝英回憶往事。（圖／LiveMe直播提供, 2018.8.26）

人氣主播孝英、柔柔、紀儀羚、琦欣、莫莫昨（25）日為直播平台送出給「失親兒基金會」的百萬捐款，場面溫馨。其中孝英曾被男友花光積蓄，在最落魄時得到朋友的幫忙，讓她非常能體會被幫助者的需要。

孝英表示曾與某任男友交往三年，兩人一起聯名買房，當時男友先把自己原先套房賣掉付頭期款，後來他因工作常遲到，被老闆唸了幾句就不開心離職，自此再也不找工作，整天在家，甚至要買什麼都直接向她伸手，就連後續房貸及生活開銷都由她負責，累計超過80萬元，眼看戶頭存款幾乎見底，她忙接駐唱、主持活動，約有一年半，每天都在為錢煩惱，後來樂團的團員得知，二話不說拿出8萬元讓她應急。

一開始孝英覺得羞愧及錯愕，但對方堅持，這樣的態度讓她回家狂哭，因為從小家裡就教育不能跟別人借錢，沒想到自己竟走到這一步，不過因為團員的幫忙總算度過難關，「雪中送炭的小舉動，想起來心頭仍有一股暖流，因為這樣讓我更加努力，希望有更多能力將愛繼續傳給需要幫助的人。」


▲人氣主播柔柔曾接受過親戚的幫忙。（圖／LiveMe直播提供, 2018.8.26）

柔柔則透露小時候因為單親，媽媽照顧她與妹妹，為了生活身兼多項工作，親戚們也在媽媽不在家的日子輪流照顧兩姊妹，有時候學費及生活費吃緊，阿姨們也會慷慨幫忙，她感恩地說：「最困難時被幫助，真的是這輩子都不會忘記。」直播平台還邀請8位人氣主播孝英、柔柔、紀儀羚、巫苡萱、筱淇、琦欣、大豪、莫莫與創作歌手No name余荃斌聯手打造公益單曲〈星火〉。

關鍵字失親兒基金會孝英柔柔星火
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