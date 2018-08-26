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侯友宜新住民政策 設立新住民就業資訊平台

中央社2018/08/26 13:27
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者王鴻國新北26日電）國民黨新北市長參選人侯友宜今天公布5項新住民政見表示，首先最重要是設立新住民就業資訊平台，以避免就業或糾紛上產生語言上的隔閡，以確保新住民的工作權益。

侯友宜今天到了中和東南亞書局和許多新住民座談，對於所有人的意見，他都一一回答並表示會記在心裡，若當選會努力實現，隨後還以行動看板公布他的新住民政策。

侯友宜表示，新北市的新住民人數逾10萬人，是全台灣最多新住民的縣市，未來更要尊重包容接納更多的新住民，跟台灣站在一塊，而他的政見首先就是希望整合跨局處的組織，設立新住民就業資訊平台，減少就業或糾紛語言上的隔閡，來確保新住民的工作權益。

第二，協調補校加開假日學習課程，讓新住民能更快融入社會；第三，開設中高階證照班，讓新住民有多元職涯的選擇，也成為南向政策的種子部隊；提供新住民微型創業貸款，鼓勵引進母國餐飲和其他型態服務業，以豐富台灣的多元文化。

最後是在有線電視地方頻道增加製播報導新住民母國的節目，輔導業者延攬新住民製作團隊。多觀看母國的節目，讓他們能夠感受到在新北市就像他們的故鄉一樣，也要輔導他們進到播報的團隊，增加他們就業的機會。（編輯：黃于）1070826

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