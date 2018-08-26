侯友宜新住民政策 設立新住民就業資訊平台

（中央社記者王鴻國新北26日電）國民黨新北市長參選人侯友宜今天公布5項新住民政見表示，首先最重要是設立新住民就業資訊平台，以避免就業或糾紛上產生語言上的隔閡，以確保新住民的工作權益。

侯友宜今天到了中和東南亞書局和許多新住民座談，對於所有人的意見，他都一一回答並表示會記在心裡，若當選會努力實現，隨後還以行動看板公布他的新住民政策。

侯友宜表示，新北市的新住民人數逾10萬人，是全台灣最多新住民的縣市，未來更要尊重包容接納更多的新住民，跟台灣站在一塊，而他的政見首先就是希望整合跨局處的組織，設立新住民就業資訊平台，減少就業或糾紛語言上的隔閡，來確保新住民的工作權益。