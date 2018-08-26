陳定南30年前勘災照瘋傳！半身泡泥水　網讚：最後聖人

連日大雨轟炸中南部地區，造成各地嚴重災情。總統蔡英文 25 日南下嘉義勘災，卻因乘坐在雲豹甲車上燦笑揮手，引來現場災民不滿怒嗆：「總統妳下來走走看！」有網友回想起 30 年前，時任宜蘭縣長陳定南勘災的情況，與現今蔡總統的勘災景象形成了強烈對比，引發討論。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」中 PO 出了 2 張照片，問道：「還有人記得他嗎？」照片中的人，就是民國 77 年時任宜蘭縣長陳定南勘災的照片；只見照片中的陳定南，頭戴白色安全帽、手拿筆記本、身穿黃色雨衣，整個人直接泡在深度及腰的泥水中。另一張照片則是陳定南與救災人員一同泡在水中，合力拉著橡皮艇。