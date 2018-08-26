陳定南30年前勘災照瘋傳！半身泡泥水　網讚：最後聖人

連日大雨轟炸中南部地區，造成各地嚴重災情。總統蔡英文 25 日南下嘉義勘災，卻因乘坐在雲豹甲車上燦笑揮手，引來現場災民不滿怒嗆：「總統妳下來走走看！」有網友回想起 30 年前，時任宜蘭縣長陳定南勘災的情況，與現今蔡總統的勘災景象形成了強烈對比，引發討論。
一名網友在臉書社團「爆廢公社」中 PO 出了 2 張照片，問道：「還有人記得他嗎？」照片中的人，就是民國 77 年時任宜蘭縣長陳定南勘災的照片；只見照片中的陳定南，頭戴白色安全帽、手拿筆記本、身穿黃色雨衣，整個人直接泡在深度及腰的泥水中。另一張照片則是陳定南與救災人員一同泡在水中，合力拉著橡皮艇。
▲陳定南（後左一）勘災時，與救災人員一同泡在水中，合力拉著橡皮艇。（圖／翻攝於爆廢公社 , 2018.8.26）
許多網友看了後紛紛按讚，並留言表示：「這才叫勘災」、「陳定南、民進黨的神」、「民進黨最後的聖人，陳定南」、「可惜這種清官都死絕了」、「以前的民進黨元老，真是令人尊敬」；台灣大學公共衛生學院院長詹長權也在臉書上分享了這張照片，並感嘆道：「無奈台灣後來的政府官員都無法追隨先人典範，在勘災時一再犯錯，很可惜！」
▲台灣大學公共衛生學院院長詹長權在臉書上分享了陳定南過去的勘災照片，感嘆：「無奈台灣後來的政府官員都無法追隨先人典範，在勘災時一再犯錯，很可惜！」（圖／翻攝自詹長權臉書 , 2018.8.26）
綜合媒體報導，陳定南是民進黨中代表清廉的標竿人物，他在擔任宜蘭縣長、立委，以及法務部長共 25 年從政生涯中，始終秉持著嚴以律己的態度，獲得「陳青天」的美譽。2006 年 11 月 5 日，陳定南不幸病逝於肺腺癌第三期，享壽 63 歲。