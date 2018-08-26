政壇巨人馬侃逝世 歐巴馬小布希等深表哀悼

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國聯邦參議員馬侃（John McCain）今天不敵腦癌離世，享壽81歲。前總統歐巴馬、小布希、前副總統拜登、聯邦參議院共和黨領袖麥康奈及亞利桑那州州長杜席等紛紛發文致哀。
路透社報導，歐巴馬（Barack Obama）表示：「約翰（馬侃）和我來自不同世代，背景迥異，並在最高階的政治場域中競爭。儘管我們之間存在各種歧異，但我們一致認同應忠於更崇高的事物，即歷代美國人及移民奮鬥、前進及犧牲以落實的理想。」
「我們視我們的政治競逐為莫大的榮幸，是高尚的志業，也是在國內為這些崇高理想服務，並將其於世界各地推進落實的機會。」
歐巴馬說：「我們認為這個國家充滿各種可能性，而擁有公民身份，也代表身具確保美國永遠如此的愛國義務。」
「我們之中，很少人經歷過約翰所受的試煉，或需要展現他的那種勇氣。但是，我們可以嚮往這種勇氣，在追求更高的利益時，將個人利害置於度外。」
「約翰盡其所能地，向我們展示了這句話的意涵。為此，我們全都有欠於他。我及我的妻子蜜雪兒‧歐巴馬（Michelle Obama）向遺孀辛蒂（Cindy McCain）及其家人致以最誠摯的哀悼。」
前總統小布希（George W. Bush）也發文表示：「有些人活得如此生氣勃勃，難以想像他們殞落。有些人發聲時是如此宏亮，難以想像他們不再開口。馬侃是最具深刻信念及愛國情操的人。他是承襲我國最佳傳統的公僕。對我而言，他是我將深切緬懷的友人。」
前副總統拜登（Joe Biden）說：「馬侃曾為戰俘，他承受了人類可對彼此做出最糟糕的行徑。在政治方面，他未能落實他最偉大的志向。在他生命最後的日子裡，他面臨殘酷無情的惡疾。然而經歷了這種種，他從未忘懷他最深信的信念：國家優先。」
「驅動他的精神從未熄滅，即我們應為比個人更崇高的信念自我奉獻。」
聯邦參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）表示：「在這個對國家團結及公共服務充滿冷嘲熱諷的時代，馬侃一生閃耀如光，就像個鮮明的實例。他讓我們知道，無遠弗屆的愛國主義及自我犧牲並非過時的概念或陳詞濫調，而是一步一腳印打下基礎，或活得不凡。」
亞利桑那州州長杜席（Doug Ducey）說：「馬侃是我們永遠不會遺忘的美國人。他是巨人、一位象徵性人物及美國英雄。」
「但在自家，我們總自豪地稱他為亞利桑那人。就像我們許多人一樣，他並非生於此地，但他的精神、服務事蹟及強烈的獨立性格，塑造今天的亞利桑那州，他也成為如本州同義詞般的代表性人物。」（譯者：鍾佑貞/核稿：鄭詩韻）1070826