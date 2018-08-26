政壇巨人馬侃逝世 歐巴馬小布希等深表哀悼

「我們視我們的政治競逐為莫大的榮幸，是高尚的志業，也是在國內為這些崇高理想服務，並將其於世界各地推進落實的機會。」

路透社報導，歐巴馬（Barack Obama）表示：「約翰（馬侃）和我來自不同世代，背景迥異，並在最高階的政治場域中競爭。儘管我們之間存在各種歧異，但我們一致認同應忠於更崇高的事物，即歷代美國人及移民奮鬥、前進及犧牲以落實的理想。」

歐巴馬說：「我們認為這個國家充滿各種可能性，而擁有公民身份，也代表身具確保美國永遠如此的愛國義務。」

「我們之中，很少人經歷過約翰所受的試煉，或需要展現他的那種勇氣。但是，我們可以嚮往這種勇氣，在追求更高的利益時，將個人利害置於度外。」

「約翰盡其所能地，向我們展示了這句話的意涵。為此，我們全都有欠於他。我及我的妻子蜜雪兒‧歐巴馬（Michelle Obama）向遺孀辛蒂（Cindy McCain）及其家人致以最誠摯的哀悼。」

前總統小布希（George W. Bush）也發文表示：「有些人活得如此生氣勃勃，難以想像他們殞落。有些人發聲時是如此宏亮，難以想像他們不再開口。馬侃是最具深刻信念及愛國情操的人。他是承襲我國最佳傳統的公僕。對我而言，他是我將深切緬懷的友人。」

前副總統拜登（Joe Biden）說：「馬侃曾為戰俘，他承受了人類可對彼此做出最糟糕的行徑。在政治方面，他未能落實他最偉大的志向。在他生命最後的日子裡，他面臨殘酷無情的惡疾。然而經歷了這種種，他從未忘懷他最深信的信念：國家優先。」

「驅動他的精神從未熄滅，即我們應為比個人更崇高的信念自我奉獻。」

聯邦參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）表示：「在這個對國家團結及公共服務充滿冷嘲熱諷的時代，馬侃一生閃耀如光，就像個鮮明的實例。他讓我們知道，無遠弗屆的愛國主義及自我犧牲並非過時的概念或陳詞濫調，而是一步一腳印打下基礎，或活得不凡。」

亞利桑那州州長杜席（Doug Ducey）說：「馬侃是我們永遠不會遺忘的美國人。他是巨人、一位象徵性人物及美國英雄。」

「但在自家，我們總自豪地稱他為亞利桑那人。就像我們許多人一樣，他並非生於此地，但他的精神、服務事蹟及強烈的獨立性格，塑造今天的亞利桑那州，他也成為如本州同義詞般的代表性人物。」（譯者：鍾佑貞/核稿：鄭詩韻）1070826