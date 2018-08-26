黃英利猛轟28分 中華女籃勝蒙古進4強

中華隊上半場打完，還以33比34微幅落後，中場休息時，總教練華格納（Albert Wagner）則告訴球員，不能因為對手實力較弱，心態就不正確，黃英利也坦承，中華隊上、下半場儼然就是2支不同隊伍，「我們不能這樣子，能贏韓國，怎麼能面對蒙古還打成這樣子，這是我們自己要檢討的」。

黃英利今累積16投9中，包括2分球6次出手俱中，外帶9罰中7，賽後她坦言，蒙古全場防守凶悍，黏人的防守強度也讓中華隊有些措手不及，「她們全場不停跑動，面對這種球隊總是最頭痛的」。

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達26日電）中華女籃今天靠著黃英利帶頭轟下全場最高的28分，率領中華隊下半場成功逆轉戰局，終場76比59逆轉勝蒙古，有驚無險拿下4強門票。

第3節黃英利手感發燙，個人連拿12分，是助中華隊後來居上的靈魂人物，對此她表示，比賽中沒想太多：「我只想著要贏球、要贏球，我要趕快把分數拉開。」

今年亞運賽制特殊，中華隊在4強很有可能又要遭遇分組預賽碰過的兩韓聯軍，且預賽缺陣的南韓第一中鋒朴智修也有望歸隊。但黃英利強調，小組賽獲勝的經驗，會讓她們更有信心，就算朴智修歸隊，還是要保持一貫打法。

華格納認為，蒙古今天打出一場非常出色的比賽，他認為接下來的比賽中華隊必須打得更努力，他也提到南韓的傳導一直做得非常流暢，「我相信我們會準備好下一場比賽」。（編輯：陳怡璇）1070826