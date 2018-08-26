NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈房市／桃園6年移入近13萬人居冠陳敏鳳》柯宋會後　支持者「色」變遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
鉅亨網

〈觀察〉國銀積極搶推信用卡 發卡策略聚焦兩大方向

鉅亨網2018/08/26 14:00
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

根據金管會統計，今 (2018) 年 6 月創下史上新高錄，單月刷卡金額達 2982 億元，顯見信用卡已成為國人支付的主要工具，在此狀況下，銀行也積極搶占信用卡市場，其中觀察外銀近幾年發卡的類型，普遍聚焦現金回饋卡以及發行卡，符合民眾喜愛累積里程數以及賺取現金回饋的偏好。

根據 Visa 統計，82% 的信用卡消費者會優先申辦現金回饋信用卡；另 81% 消費集中於現金回饋信用卡，且 71% 的消費者偏好使用沒有期限的回饋。

看準民眾獲得實質有感現金回饋的心理，繼匯豐銀行推出匯豐現金回饋御璽卡、渣打銀推出渣打現金回饋御璽卡後，星展銀行日前也針對年輕族群，推出星展炫晶御璽卡，提供海外消費 2.5% 現金回饋，國內消費 1.2% 的高現金回饋。

而除了現金回饋外，飛行卡也是外銀積極搶攻的市場之一。目前點數經濟發威，台灣消費者對於點數忠誠度相對高，國人普遍喜愛透過消費管道，來累積里數兌換機票。

觀察外銀信用卡中，澳盛銀過去在市場有一張航空哩程超優惠的飛行卡，卡友超過 40 萬人以上，星展銀在接手澳盛銀在台信用卡業務後，今 (2018) 年 6 月改版重新推行飛行卡，短短發行兩個多月，發卡量已將近 6 萬張。

至於匯豐銀華航聯名卡，今年也祭出海外消費 10 元或國內消費 20 元，都可以累積 1 哩，讓卡友快速累積到免費機票。據了解，華航聯名卡明年到期，已有銀行伺機而動，積極私下為了搶食這塊大餅而動作頻頻。

目前市面上的航空聯名卡，還包括台新國泰航空聯名卡、國泰世華銀長榮聯名卡、中國信託 ANA 聯名晶緻與白金卡、聯邦銀行泰國航空聯名卡、新光銀行日本航空聯名卡等。

渣打銀日前也與航空公司合作，打破聯名卡消費兌換飛行哩程的模式，推出業界首創定存利息兌換航空哩程的「尊榮哩遇」服務。渣打銀表示，內部統計，有超過 7 成的高資產客群每年出國超過 5 次，另有 3 成偏好快速累積哩程和機位升等，因此聯手航空業者，推出存款利息換哩程的創新服務。

整體來看，無現金時代的來臨，台灣每位持卡人平均有 3.9 張信用卡，看準民眾需求，各銀行都紛紛出新招，吸引客群並搶占信用卡市場。

其中，包括聚焦國人偏好的現金「有感」回饋以及累積里程數兌換機票，亦或者為了吸引年輕族群目光，發行卡通卡面的信用卡，以及針對高端客戶，結合財富管理發行相關信用卡，提供高端的優惠和服務。

不過，國內銀行家數多，如何在競爭的環境下，拔得頭籌、取得先機，且在內部獲利和提供的優惠中取得平衡，也再再考驗銀行端的智慧。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字信用卡飛行卡現金回饋優惠獲利headline
〈鉅亨看世界〉智慧音箱掀語...〈觀察〉網購還是取代不了實...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan