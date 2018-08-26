麥當勞「5漢堡+2冷飲」竟只花80！ 網破解省錢密技

林女在臉書社團「爆怨公社」傳照分享滿滿一桌的麥當勞餐點，照片可見，2 份麥香雞、3 份大麥克與 2 杯大杯冷飲，這樣總共只需 80 元！超驚人的價錢讓網友們忍不住狂喊「求教學！」「 太強了， 80 元就能吃到那麼多」、「我給你 100 你幫我買來？」

此文一出，有神人隨即分析出原 po 的省錢密技：「 app 40 元冷飲送麥香雞*2 大麥克用 9 張熟客卷 共 3 個免費 總共加起來 80 元」；對此，其他網友則回應：「應該正解無誤，加個 10 元得來速 VIP 還能來包小薯」、「如果點點卡有點數 還可以多換一份套餐」、「用點點卡付錢累積點數可換餐，再搭配甜心卡。」

經查證，網友推論方式應為正解，透過「麥當勞報報」 app 的優惠，每天利用 app 設定鬧鐘即可抽獎獲得優惠券，以原 PO 為例，他應該是抽中了「 40 元冷/熱飲送麥香雞」2 張，因此僅花了 2 杯飲料的 80 元，獲得 2 份免費的麥香雞。