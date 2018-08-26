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中央社

賴清德：避免疫情爆發 南台灣加強消毒作業

中央社2018/08/26 13:57
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者游凱翔台北26日電）南台灣豪雨成災，雞鴨豬等大量死亡，行政院長賴清德今天赴中央災害應變中心視察時說，氣溫升高，為避免疫情爆發，應加強消毒，必要時沿用禽流感經驗，直接運往焚化爐銷毀。

熱帶性低氣壓23日起為中南部帶來強降雨，各地出現淹水災情﹐賴清德中午赴中央災害應變中心視察，並聽取各單位簡報，事後由災變中心指揮官、經濟部長沈榮津召開記者會。

賴清德聽取各單位簡報後裁示，農委會除了掌握牛羊豬雞鴨鵝等農畜的死亡量外，也應掌握有多少場址受到影響，並配合國防部等單位協助後續清運，由於降雨趨緩、氣溫升高，應避免衍生後續的衛生、疫情等問題。

賴清德指出，若動物屍體量過多，可沿用過去禽流感經驗，利用密封式的垃圾車直接運往焚化爐銷毀；此外，適逢登革熱好發季節，目前台中、台北及新北市已有案例，各單位應注意淹水地區的消毒，避免疫情傳出。

他說，根據中央氣象局預報，今天入夜後到29日將有另一波低氣壓、西南氣流來襲，應預置足夠的抽水機救災機器，避免再次造成嚴重災情；對於受災戶的事後補助作業，應設置單一窗口，從優辦理。

沈榮津在會後記者會表示，積水處已退1222處，目前僅剩10處未退去，包括嘉義縣9處、台南1處，預計今天晚上以前就能排除，讓民眾恢復正常生活。

另外，電力、供水、市話、交通運輸均已恢復正常；這次的農損約新台幣4.16億元、學校管所受損1.57億元。後續將請環保署、衛生署協同國防部官兵，協助地方政府清理、消毒，避免疫情爆發。

根據中央災害應變中心統計，截至中午12時止，共7人死亡、116人受傷；599人仍在收容處所；2座基地台待修復；10處淹水待排除；3條航線、7班次海運路線停航。（編輯：蘇志宗）1070826

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