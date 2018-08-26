〈觀察〉網購還是取代不了實體 2份財報證實百貨業仍

各大網購平台正深化零售業布局，不過，隨著景氣回溫，加上各大百貨皆加強餐飲品牌布局、不斷引進首次來台新品牌，還是有效吸引來客，可觀察到遠百 (2903-TW)、京站 (2942-TW) 上半年財報表現皆不差，顯然實體店仍有其優勢，不見得與網購業者此消彼漲。

從經濟部日前公布上半年餐飲零售業營業額來看，零售業近 3 兆元、年增 4.7%，而餐飲業則為 2355 億元、年增 4.7%，且均創下歷年同期新高，在餐飲品牌進駐各大百貨商場已成趨勢下，餐食已成為實體店引進來客的重要業種。

百貨龍頭新光三越執行副總吳昕陽日前指出，美食集客力強，信義新天地目前有 7 家年營收破億的餐廳，如老乾杯、牛排教父的 Top Cap Steakhouse，預計明年億級餐廳還會再加入一蘭拉麵、珍寶海鮮和涮涮鍋名店橘色。

事實上，各大百貨正在提升實體場域的不可替代性，遠百板橋中山店近日引進全台百貨首家 Elitfun 茶品沙龍，板橋大遠百則首度引進 Aires Bistro 艾利斯餐酒館，統一時代百貨台北店引進日本食品及咖啡進口 KALDI「咖樂迪咖啡農場」也即將於 9 月開幕。

此外，京站引進 Alleycats 旗下創意小吃新品牌「HANGBUN 手拿包刈包」，顯然，各大百貨均希望透過特色新餐廳來提升來客。

除了大打餐飲牌，可看到一向走高端路線的微風，仍不斷以精品鞏固高端客源，第三屆信義之夜一個晚上就進帳 4.1 億元，出現千萬刷手 5 名、百萬刷手 120 名，顯示台灣民間消費力還是相當驚人。

整體來看，百貨業者今年以來維持成長力道來自國際精品、餐飲和休閒運動相關類別，即便網購業者正不斷與大品牌合作擴大產品線，百貨業者仍成功以場域優勢穩固消費版圖。