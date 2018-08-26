5年北越戰俘歲月 馬侃一生的痛

馬侃自1960年代就廣為人知。1967年10月，海軍飛行員馬侃的戰鬥機右翼遭敵軍地對空飛彈擊中，他後來回憶說，當時飛機「上下顛倒、直線墜落」，他只好彈射逃生。

馬侃（John McCain）在回憶錄「波濤洶湧」（TheRestless Wave，暫譯）中指出：「我懂偉大熱情、看過非凡奇事、打過戰爭協助打造和平。我替自己在美國和我這輩的歷史當中，爭得一個小小的位置。」

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）81歲美國聯邦參議員馬侃今天不敵腦癌過世，35年從政生涯劃下句點。這位與白宮擦肩而過的政壇巨人，今年稍早在回憶錄中談及自己此生點滴時，直言是「好一場歷程」。

他最後落在湖水中，但彈射後的直墜力道造成他右腿和雙臂骨折，還因裝備過重被拖入湖底，他奮力踢水，並用牙齒打開救生裝備。不過他一浮出湖面，就遭北越人拉到湖邊。

他告訴U.S. News，接下來幾天，北越共軍對他拷問，他「時而清醒時而昏迷」，不過馬侃除了名字、軍階、序號和生日外，其他一個字都沒說。

北越最初拒絕治療馬侃，但在發現馬侃的父親是海軍上將後，不僅提供手術治療，還派高官前往觀察。馬侃腿部韌帶的傷勢，導致他日後跛腳。

馬侃1968年3月改遭單獨監禁，而他父親數個月後獲任命為太平洋美軍司令，馬侃的苦難才開始。北越希望透過提早釋放馬侃來取得宣傳上的勝利，但馬侃說，除非所有在他之前遭俘的人全獲釋，否則他堅拒被提前釋放。

1968年8月，他開始遭俘虜他的北越人刑求，「每2到3小時就遭不同人毒打，導致左手臂再度骨折，肋骨打斷」，撐了4天後的馬侃瀕自殺邊緣，不得不寫下自白書，承認自己對北越人民犯了罪。

馬侃事後回憶說：「感覺很糟糕…每個人都有極限，而我當時已到了極限。」

馬侃說，到了1969年末，他和其他戰俘遭受的待遇變得比較好些，10月時不再遭到刑求，隔年3月他不再遭單獨監禁，「除了零星幾件壞事，1971和1972年比較不費力的就過去了」。

1973年1月27日巴黎協議簽署，越戰結束。1974年3月14日，馬侃獲釋。

儘管恢復健康，馬侃身上許多傷仍揮之不去，從飛機彈射、被俘刑求到治療不當，都導致他日後雙臂無法舉過肩膀高度。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳亦偉）1070826