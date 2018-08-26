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亞運／田徑4人挑戰奪金　楊俊瀚、廖晏均先拚進決賽

記者鍾東穎／綜合報導2018/08/26 14:28
▲楊俊瀚（圖／中華奧會提供）
▲楊俊瀚（圖／中華奧會提供）

2018雅加達亞運，田徑賽事進入第2天賽程，今(26)日共9位台灣選手出賽，出戰決賽的有女子鉛球林家瑩、「百欄女神」 謝喜恩，「台灣最速男」楊俊瀚和「短跑甜姐兒」廖晏均則先要力拚晉級決賽，挑戰直接在今晚奪牌。

原訂今日12點進行的男子400公尺跨欄預賽，因人數不足取消，出戰此項目的我國「跨欄王子」陳傑和余嘉軒將直接在晚間21點25分的複賽登場。

接著要等到19點30分女子100公尺準決賽，廖晏均昨以11秒82，名列分組第二晉級今晚。同一時間， 女子鉛球決賽，2006年杜哈亞運銅牌林家瑩力拚前2屆第4名遺憾。


▲短跑甜姐兒「均均」廖晏均（圖／鍾東穎攝 , 2018.03.12）

緊接著是男子跳遠準決賽，林子齊和林鴻敏昨日分別以7.60公尺、7.54公尺攜手晉級，預計今晚19點40分登場。

男子100公尺準決賽，楊俊瀚昨預賽跑出10.13秒以分組第一晉級，王偉旭也以10秒55也取得晉級門票，預計今晚19點45分登場。

「百欄女神」 謝喜恩昨天在女子100公尺跨欄以13.75秒闖進決賽，今晚預計21點出戰決賽。

最後22點壓軸的是女子、男子100公尺決賽，期待廖晏均、楊俊瀚和王偉旭能闖進最終決賽。


▲我國400公尺跨欄好手「跨欄王子」陳傑、110公尺跨欄好手陳奎儒（圖／鍾東穎攝 , 2018.05.24）

 

關鍵字亞運田徑廖晏均陳傑楊俊瀚余嘉軒謝喜恩
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