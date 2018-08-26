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中央社

瘋炸港 澎湖赤崁漁港人潮過癮

中央社2018/08/26 14:16
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社澎湖縣26日電）炸港活動又來了。繼日前的馬公風櫃西滬後港之後，今天移師白沙赤崁漁港，老少民眾近200人，風雨無阻依序跳海，重溫兒時「跳港」游泳的玩樂，過癮有趣。

「1000個澎湖夢」發起人林瑞添首次在馬公風櫃西滬後港舉辦「炸港」活動之後，在澎湖掀起瘋炸港活動，縣內大小漁港幾乎時而可見跳海游泳的人潮，今天赤崁漁港炸港活動在臉書發起後，自動參與者也相當踴躍，赤崁碼頭吸引了滿滿的民眾一睹炸港的玩意。

澎湖縣長陳光復在風雨中前往港區，致詞肯定參與炸港的民眾對文化觀光活動推廣頗有助力，未來將全力協助推動。包括縣議員蘇陳繡色與鄭清發、吳政隆等有意參選縣長人士也都到場，科技業者許明仁與鄭、吳等人忍不住與大夥一起炸港，感受跳海游泳的樂趣。

一批來自台北的青年男女要搭船赴北海旅遊，適時碰上這場澎湖地方早年的炸港活動，也親身參與跳港一番，尤其海水清徹，入水的剎那，清涼有勁，非常過癮，紛紛說這是在台北都會區無法體驗得到的。

澎湖炸港活動今天上午10時起，配合海水滿潮時，在赤崁碼頭舉行炸港，依序有單人跳、也有2人一組、甚至是多人一組的方式一起跳，一跳再跳，千姿百態，入水剎那，港區水花四濺，碼頭上的民眾驚呼連連。

發起炸港活動的林瑞添表示，「炸港」就是早年的「跳海」游泳，小朋友在自家前的碼頭港區內跳水游泳，是最普通的尋常娛樂。他今天多次與民眾一起炸港，並說預定中秋節前後在馬公案山漁港，再舉行大規模炸港活動，讓更多在地男女老少親近大海，了解海洋。

澎湖縣政府漁政科長王永利表示，澎湖全縣1市5鄉總計有大小67個漁港，除了漁船作業進出泊靠，平時都是民眾跳港游泳的好所在。（編輯：翁翠萍）1070826

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