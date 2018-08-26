瘋炸港 澎湖赤崁漁港人潮過癮

（中央社澎湖縣26日電）炸港活動又來了。繼日前的馬公風櫃西滬後港之後，今天移師白沙赤崁漁港，老少民眾近200人，風雨無阻依序跳海，重溫兒時「跳港」游泳的玩樂，過癮有趣。

「1000個澎湖夢」發起人林瑞添首次在馬公風櫃西滬後港舉辦「炸港」活動之後，在澎湖掀起瘋炸港活動，縣內大小漁港幾乎時而可見跳海游泳的人潮，今天赤崁漁港炸港活動在臉書發起後，自動參與者也相當踴躍，赤崁碼頭吸引了滿滿的民眾一睹炸港的玩意。

澎湖縣長陳光復在風雨中前往港區，致詞肯定參與炸港的民眾對文化觀光活動推廣頗有助力，未來將全力協助推動。包括縣議員蘇陳繡色與鄭清發、吳政隆等有意參選縣長人士也都到場，科技業者許明仁與鄭、吳等人忍不住與大夥一起炸港，感受跳海游泳的樂趣。