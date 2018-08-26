〈觀察〉PCB轉單談起來簡單 思考方向要拉長時間軸

當然，這裡所指的 PCB 產業秩序行進方向，指的是當前供過於求市況獲得改善後，整體 PCB 產業在價格競爭上可望趨緩，也讓 PCB 業者在正當、正常營運下，反映成本獲得合理的經營利潤。

以目前中國大陸市場嚴查環保規範的狀況來看，的確有助「守規矩」的中大型台商 PCB 業者接單，且有助於改善市場產能供過於求的狀況，但前提在大陸貫徹執行環保稽查，但轉單效應也不會在短期內快速出現。

今年以來中國雷厲風行執行環保法規，最受矚目包括兩件事，一是台商 PCB 業正常生產是否遭到影響，二是大陸中小型 PCB 廠不堪負荷因此關廠，兩岸 PCB 產業秩序行進方向及速度。

中國大陸環保法規的嚴格執行，已進一步造成 PCB 一貫廠建滔集團旗下深圳達信，因排汙不合規定而無法繼續生產，將在 9 月 30 日前關廠解散，成首家因大陸環保稽查趨嚴動作下，首家表明因此關廠的 PCB 廠，雖然台灣業界對建滔的動作解讀不一，甚至直指建滔集團是藉此時機關閉並解散不符經營效益的老廠，但是大陸中國的嚴格執行環保稽查動作是事實，對台商排污、廢棄物處理成本增加預料也將因此增加。

PCB 業界對目前所出現的大陸污水排放問題起源，及尋求解決之道則指出，由於台 PCB 廠進入中國大陸市場經營多年，原先獲核可的污水排放量均已到達許可量的臨界點，在多年來擴產的結果，中間製程產生的廢水大量增加，因此各廠目前全力進行改善重點在改善中間製程產生的「中水」回收，以有效控制對外污水排放量符合原核定排放執照排放標準及排放量。當然，中水處理設施的增加，也將增加成本的支出及負擔。

那麼，過去大陸本地中小型 PCB 廠以低價競爭 PCB 訂單，所憑藉的即在於包括環保在內的各項成本，在這些中小型廠無力負擔進一步建置環保設施後，或許也會選擇選出市場，可望有利市場秩序重建，並使供過於求的 PCB 產能稍後緩和。

而接下來的市場熱烈討論的 PCB 訂單「轉單」效應，一般而言，快則一季，慢則一年才能通過認證進入量產，PCB 業者說，以 PCB 高度客製化生產來看，不像在菜市場買菜，「今天這一攤小白菜買不到，馬上改到另一攤去買」，繁複的雙方客戶徵信、交互認證程序，通常耗時一季到一年的時間。