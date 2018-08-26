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中央社

川普指社群網站審查言論 大批追隨者採信

中央社2018/08/26 14:32
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國總統川普持續指稱社群媒體公司「審查」保守派言論，或使保守派「噤聲」，目前幾無證據可支持此番言論，但川普的大批追隨者卻相當買帳。

川普昨天再度發推文抨擊社群媒體：「社群媒體巨擘正使數以百萬計的民眾噤聲…人們必須弄清真假，（社群媒體）不得審查！」

這是川普一周內2度砲轟社群媒體具政治偏見。

川普幾天前也曾發推文說：「社群媒體完全歧視共和黨／保守派的聲音。（他們）大聲且清晰地為川普政府發聲，我們不會讓這種情況發生。」

推特及臉書（Facebook）都否認管理自家平台時帶有偏見，且多項研究顯示保守陣營正在社群媒體上擴張勢力。

美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）6月發布一項調查結果顯示，43%的美國人認為主要科技公司支持自由派觀點，而非保守派主張，72%認為社群媒體平台積極審查相左的政治觀點。

皮尤研究中心發現，共和黨人或立場傾向共和黨的無黨派民眾中，高達85%表示他們認為社群媒體網站刻意審查政治觀點。

經營陰謀論網站「資訊戰」（Infowars）的瓊斯（Alex Jones）被臉書及Spotify等封殺後，更讓聲稱禁令背後有動機者有話柄可說。

美國聯邦眾議院一個委員會昨天宣布，推特執行長杜錫（Jack Dorsey）及其他高層技術人士9月5日將前往國會作證。

杜錫（Jack Dorsey）近期接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時坦言，推特立場「較左傾」，但這並未反映在平台上。

杜錫說：「重點是，我們是根據政治意識形態或觀點行事嗎？不是。就這樣。」（譯者：鍾佑貞/核稿：鄭詩韻）1070826

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