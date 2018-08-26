川普指社群網站審查言論 大批追隨者採信

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國總統川普持續指稱社群媒體公司「審查」保守派言論，或使保守派「噤聲」，目前幾無證據可支持此番言論，但川普的大批追隨者卻相當買帳。

川普昨天再度發推文抨擊社群媒體：「社群媒體巨擘正使數以百萬計的民眾噤聲…人們必須弄清真假，（社群媒體）不得審查！」

這是川普一周內2度砲轟社群媒體具政治偏見。

川普幾天前也曾發推文說：「社群媒體完全歧視共和黨／保守派的聲音。（他們）大聲且清晰地為川普政府發聲，我們不會讓這種情況發生。」

推特及臉書（Facebook）都否認管理自家平台時帶有偏見，且多項研究顯示保守陣營正在社群媒體上擴張勢力。