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改善永安淹水　高市府協調台電積極進行中

記者許高祥／高雄報導2018/08/26 15:39
▲永安區淹水，高市府目前協調台電積極改善中。（圖／NOWnews資料照）
▲永安區淹水，高市府目前協調台電積極改善中。（圖／NOWnews資料照）

有關媒體反映永安區淹水問題，並指向高雄市政府治水不利，水利局澄清表示，永安當地聚落淹水問題是因為地勢低窪，而且北溝排水路系統較長，容易造成上游永安聚落淹水無法迅速排洩，是淹水的主因。目前水利局已加速進行聚落截流箱涵工程，並將與台電興達電廠協調管線牴觸問題，請台電提供下游永安溼地至少20萬噸的滯洪量，方能改善目前這樣大豪雨的淹水現況。

水利局表示，縣市合併就開始積極辦理北溝排水系統整治，規劃從排水下游開始整治，目前已完成170公尺的分流箱涵，讓北溝排水可提早分洪每秒7.5噸洪水，以及提升鹽田抽水站抽水量。另外進行中的還有1,024公尺長度的水路整治工程，主要將原有狹小排水路拓寬，以及四座橋樑改建，經費約1.3億元，預計今年底完工。此外，同時已施工中的還有可達每秒5噸抽水量的新港抽水站，經費約6千萬元，預計於108年汛期前完成。

水利局說，除了下游問題外，永安聚落位於北溝排水系統最上游，截流箱涵工程也必須配合進行，淹水問題才能改善。水利局已積極爭取，並獲中央補助款3,800萬元，工程已在8月開工，將繼續整治上游460公尺排水路，增加通水斷面，以及既有雨水下水道清淤改善約1,500公尺，工程可於108年底完工後，徹底解決永安的淹水問題。

關鍵字永安淹水高市水利局淹水台電
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