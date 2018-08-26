改善永安淹水　高市府協調台電積極進行中

有關媒體反映永安區淹水問題，並指向高雄市政府治水不利，水利局澄清表示，永安當地聚落淹水問題是因為地勢低窪，而且北溝排水路系統較長，容易造成上游永安聚落淹水無法迅速排洩，是淹水的主因。目前水利局已加速進行聚落截流箱涵工程，並將與台電興達電廠協調管線牴觸問題，請台電提供下游永安溼地至少20萬噸的滯洪量，方能改善目前這樣大豪雨的淹水現況。

水利局表示，縣市合併就開始積極辦理北溝排水系統整治，規劃從排水下游開始整治，目前已完成170公尺的分流箱涵，讓北溝排水可提早分洪每秒7.5噸洪水，以及提升鹽田抽水站抽水量。另外進行中的還有1,024公尺長度的水路整治工程，主要將原有狹小排水路拓寬，以及四座橋樑改建，經費約1.3億元，預計今年底完工。此外，同時已施工中的還有可達每秒5噸抽水量的新港抽水站，經費約6千萬元，預計於108年汛期前完成。