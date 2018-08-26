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中央社

台旅法推手羅艾斯將退休 接班人金映玉諳外交

中央社2018/08/26 14:37
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者曹宇帆洛杉磯25日專電）友台的美國聯邦眾議院外交委員會主席羅艾斯已宣布不競選連任，他的接班人韓裔前加州州眾議員金映玉今天說，她熟悉眾院外交委員會，若當選聯邦眾議員，將參與外委會運作。

距11月6日美國期中選舉僅剩2個多月，金映玉（Young Kim）下午出席競選總部成立大會，首位台灣出生的女性加州州參議員張玲齡（Ling Ling Chang）與金映玉是多年政壇戰友，她偕同夫婿到場替金映玉加油。

同樣來自台灣、目前擔任「建設未來追求卓越政治行動組織」（Building Coalitions for Excellence,BCFE）主席的何美湄，還有她的夫婿、前加州州參議員夏樂柏（Bob Huff），以及當地華裔僑領等各界人士，也均到場向金映玉致意，場面熱烈。

金映玉致詞時表示，若她11月勝選，將不僅是首位韓裔女性共和黨籍的聯邦眾議員，更將是首位亞裔女性共和黨籍的聯邦眾議員，她期盼能締造這別具意義的歷史。

一向友台的羅艾斯熟稔外交事務，除了是眾院共同決議案納入對台六項保證的主要推手，更促成鼓勵台美官員互訪的「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act）。長期協助羅艾斯的金映玉接受中央社記者訪問時表示，眾院外交委員會的事務，她並不陌生。

她說，過去處理美國與亞洲關係時，她曾擔任羅艾斯的協調聯繫人（interlocutor），眾院外交委員會的運作她並不陌生，若進入聯邦眾院，當然會加入外交委員會。

金映玉曾任羅艾斯助理並跟隨他20年，雖然羅艾斯未出席競選總部成立大會，不過在場來賓致詞，言必稱羅艾斯，展現羅艾斯的實力和廣結善緣，也因此這位羅艾斯指定的接班人，在今年6月初選時，獲得加州第39選區（CA-39）第一高票。

不過金映玉的主要對手，民主黨籍的海軍退役軍官席斯內洛斯（Gil Cisneros）也不是省油的燈，因席斯內洛斯2010年中大樂透，獲得獎金2億6600萬美元，財力十分雄厚。

何美湄受訪表示，聯邦眾議院選舉加州第39選區（CA-39）的選民結構，不少是來自台灣、大陸與香港等第一代華裔移民，所以能否選出了解華裔需求的民代，非常重要。

她說，加州雖是民主黨票倉，但39選區則是共和黨在加州的堡壘，若民主黨在這個指標選區有所斬獲，將足以撼動整個期中選舉的選情與選舉結果。

根據美國選舉資訊網站Ballotpedia的資料，這個選區由3郡部分區塊所合成，分別是洛杉磯郡（LACounty）、橘郡（Orange County）與聖伯納地諾郡（San Bernardino County），其中亞裔人口約占3成。

羅艾斯是在1993年當選加州第39選區的聯邦眾議員，至今已25年。（編輯：屈享平）1070826

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