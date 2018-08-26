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高市工務局全員「盯」坑洞　兵分多路加速回復市民便利

記者許高祥／高雄報導2018/08/26 15:56
▲高雄市工務局全員「盯」坑洞 兵分多路搶填修。（圖／高市養工處提供）
▲高雄市工務局全員「盯」坑洞 兵分多路搶填修。（圖／高市養工處提供）

8月23日起高雄受熱帶性低氣壓影響狂風暴雨，時雨量超過108公釐，造成路樹傾倒斷枝、路面毀損、甚至邊坡土石滑動，工務局為增援原有養工處近300人的搶修兄弟，25日集結出動局裡全體主管同仁，從局長、副局長到司機、幕僚共約65人，兵分4路，一日內要「揪出」全市寬30米以上303條主要道路的所有坑洞，同步派工填補，30個管線單位也配合巡補，要在27日星期一上班前還給市民朋友正常安全的生活作息。

針對這次連續性大雨強風所造成的損害，市長許立明第一時間表示，路樹傾倒妨礙交通為第一優先處理事項，務必給予市民安全的通勤環境；對於豪雨造成的道路坑洞應儘速加強巡檢，要求工務單位增派人力機具，加快修復速度。許立明為了掌控災情狀況，也和市府團隊多次現場勘查，進行了解與協助，徹底展現指揮官的行動力。

工務局表示，這2天每天平均出動機具188輛、279人火速復舊，將主要幹道樹木扶正，阻礙通行的路段大部分也都已先行搶通，接下來重點轉向全市道路的大小坑洞。為爭取時效，提升坑洞修補效率，已啟動增援機制，投入局裡各單位主管同仁65人全面進行巡查，到傍晚6點，已全數掌握市區重要道路坑洞破損情形，並同步通知廠商修復，預計今日完成坑洞臨補，視天氣較為放晴後，再採熱料AC進行二次修補改善，以避免路面再次破裂。

除了路面修補外，高雄市30個台電、中華電信、自來水、瓦斯及水利局等管線單位也配合派工135人，車輛83部，進行孔蓋及管線的巡檢修補。至於路面汙水工程工作井周邊一定範圍的路面增加出許多坑洞，工務局則特別要求水利局自主檢查並先填補。工務局養工處白天目前共派出4養護隊32工班，夜間10工班，按責任區及1999通報案修補坑洞，9個管線單位現在也動員超過82人、56輛車趕工，希望盡早回復市民便利安全的生活秩序。
 

關鍵字高市工務局中華電信823水災台電
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