高市工務局全員「盯」坑洞　兵分多路加速回復市民便利

8月23日起高雄受熱帶性低氣壓影響狂風暴雨，時雨量超過108公釐，造成路樹傾倒斷枝、路面毀損、甚至邊坡土石滑動，工務局為增援原有養工處近300人的搶修兄弟，25日集結出動局裡全體主管同仁，從局長、副局長到司機、幕僚共約65人，兵分4路，一日內要「揪出」全市寬30米以上303條主要道路的所有坑洞，同步派工填補，30個管線單位也配合巡補，要在27日星期一上班前還給市民朋友正常安全的生活作息。

針對這次連續性大雨強風所造成的損害，市長許立明第一時間表示，路樹傾倒妨礙交通為第一優先處理事項，務必給予市民安全的通勤環境；對於豪雨造成的道路坑洞應儘速加強巡檢，要求工務單位增派人力機具，加快修復速度。許立明為了掌控災情狀況，也和市府團隊多次現場勘查，進行了解與協助，徹底展現指揮官的行動力。