台大新生入門書院 郭大維籲勿眼高手低

（中央社記者陳至中台北26日電）台灣大學今天舉辦新生入門書院始業式，約有1300位新生參與。代理校長郭大維致詞時，呼籲學生不要「眼高手低」，大學學習是自我挑戰，不要再沉迷於彼此的學業競爭。

郭大維表示，台大擁有全台灣最好的學習環境和資源，要考進台大不容易，但很多人可能只知道自己擅長哪些學科，而不知道學科與科系的關係，也沒想過自己未來要做什麼。

郭大維勉勵新生，不要「眼高手低」，沒有適當的專業知識與技能，一切都是華而不實。他並強調，大學的學習是自我挑戰，不要沉迷於彼此的學業競爭，也不要為了不再名列前茅而灰心喪志，重點是專業知識學會了嗎，入寶山有沒有空手而回。