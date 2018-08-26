台大新生入門書院 郭大維籲勿眼高手低

（中央社記者陳至中台北26日電）台灣大學今天舉辦新生入門書院始業式，約有1300位新生參與。代理校長郭大維致詞時，呼籲學生不要「眼高手低」，大學學習是自我挑戰，不要再沉迷於彼此的學業競爭。
郭大維表示，台大擁有全台灣最好的學習環境和資源，要考進台大不容易，但很多人可能只知道自己擅長哪些學科，而不知道學科與科系的關係，也沒想過自己未來要做什麼。
郭大維勉勵新生，不要「眼高手低」，沒有適當的專業知識與技能，一切都是華而不實。他並強調，大學的學習是自我挑戰，不要沉迷於彼此的學業競爭，也不要為了不再名列前茅而灰心喪志，重點是專業知識學會了嗎，入寶山有沒有空手而回。
郭大維也以台大校訓「敦品、勵學、愛國、愛人」，呼籲學生要投入社會服務，培養利他精神。
台大學生會長吳奕柔致詞時則指出，根據統計，台大有9成以上學生，來自台灣收入前30％的家庭，複製了原生家庭的資源和機會，「我們踏著的，可能是別人的人生換來的」。
吳奕柔也提到，近來發生的校長爭議，以及高教深耕計畫經費的減少，都考驗著台大，「我們必須深刻理解，台大或許沒有我們想像中美好」，學生是校園內最大的群體，沒有冷漠的權力。
台灣大學新生入門書院始於民國97年，有別於一般新生宿營活動，台大以學習代替遊玩，安排系列課程協助新鮮人適應大學生活，瞭解如何使用校園資源、圖書館等，也安排住宿和夜間課程「共寢共學」，強化同梯學生的感情。
今年台大還特別設計新生限定版的藍色上衣，以磚塊的線條勾勒出台大的經典氣質。另外為了友善聽障者，今天典禮還全程提供聽打服務。（編輯：黃于）1070826