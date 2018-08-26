治水像感冒好不了？他酸徐國勇幹話不缺席

南台灣水患嚴重，內政部長徐國勇沒有陪著行政院長勘災，卻在視察基隆市警局時，脫口說出「治水就像感冒一樣，沒有藥可以讓你永遠不感冒」。國民黨文傳會代理主委唐德明表示，果然徐國勇是不甘寂寞的，為了不讓長官閣揆賴清德獨居幹話王寶座，忍不住還是要來上一段幹話。
唐德明在臉書貼文說，如果治水像感冒，沒有藥可以讓人永遠不感冒。那我們每年投入那麼多經費治水幹什麼？不是成了把錢直接扔到水裡的傻子一樣，那還不如直接把錢分給老百姓得了，每個人還可以分到不少錢，反正再治也不可能不感冒，等得了感冒再來治不就行了。
唐德明批評，徐國勇這句話也狠狠打臉賴清德。賴之前說過「淹水30年的痛苦，我花3年解決」。徐國勇的「沒有藥可以讓人永遠不感冒」，等於直指賴清德是騙子，而且還是那種能夠「隔空抓藥」的騙子，這種敢於揭露直屬長官是騙子的情操，實在令人敬佩。
唐德明說，徐國勇鋪陳了這麼多，其實重點就在最後一句話：民進黨治水還是有效，災情也已經延緩，不然「以前更嚴重」。這是標準的選舉幹話，完全忘了現在是誰在執政，總是要把責任推給天、推給地、推給前朝在野黨。好在氣象專家已經用雨量圖說明，2009年八八風災的雨量幾乎比這一次多一倍，這一點讓徐國勇的幹話變得蒼白又無力，也讓只會用話術治國的民進黨知道：人在做，天在看。