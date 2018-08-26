治水像感冒好不了？他酸徐國勇幹話不缺席

南台灣水患嚴重，內政部長徐國勇沒有陪著行政院長勘災，卻在視察基隆市警局時，脫口說出「治水就像感冒一樣，沒有藥可以讓你永遠不感冒」。國民黨文傳會代理主委唐德明表示，果然徐國勇是不甘寂寞的，為了不讓長官閣揆賴清德獨居幹話王寶座，忍不住還是要來上一段幹話。

唐德明在臉書貼文說，如果治水像感冒，沒有藥可以讓人永遠不感冒。那我們每年投入那麼多經費治水幹什麼？不是成了把錢直接扔到水裡的傻子一樣，那還不如直接把錢分給老百姓得了，每個人還可以分到不少錢，反正再治也不可能不感冒，等得了感冒再來治不就行了。