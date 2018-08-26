亞運／拚男單史上首面金牌　周天成晉級4強保銅望金

周天成和伍家朗生涯11度交手，小天取得7勝4負佔優，此役一開賽小天就遭遇危機，一度以7:3落後，不過在技術暫停過後小天隨即回穩緊咬分差，12:12平手，伍家朗連拿5分，但小天馬上回敬5分，隨即以21:18拿下​。

2018雅加達亞運，我國男單「一哥」周天成今(26)日以兩個21:18擊敗香港一哥伍家朗，成功挺進4強，由於未設銅牌戰所以至少有1面銅牌，也是我國相隔52年之後第一面男單獎牌，加上小天目前連勝氣勢，有望挺進決賽，締造我國亞運最佳成績。

次局，小天先以6:11落後，不過小天也不是省油的燈，多次連拿2分先追到13:13平手，兩人激戰到17:17平手，小天技高一籌連得3分取得賽末點，丟掉一個後，直接21:18兌現，挺進4強。

世界第6的周天成在先前團體賽4強交手中國，擔任第一點直落二擊敗世界第2石宇奇，氣勢大漲，加上今年衛冕德國羽球公開賽、拿下新加坡公開賽，有望乘著這股氣勢，突破中華隊亞運羽球史上只有銅牌的成績。

大會第一種子石宇奇昨日爆冷出局，有利小天後續晉級，小天4強將對上世界第7中國選手諶龍和世界第12地主印尼選手Anthony Sinisuka GINTING之間的勝者。

台灣在亞運羽球史上，共拿過5面獎牌全是銅牌，今年男子團體再度晉級4強也有銅牌1面，已經追平上屆仁川亞運成績。