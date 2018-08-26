談孫安佐案最新進度　李文：估計至少要5年服刑

藝人狄鶯及孫鵬獨子孫安佐前陣子在美國涉及校園安全事件遭逮，李敖長女李文相當關心此案，25日晚間在臉書分析此案直言，「這個是一個高重度的案子，所以不可能孫學生可以交保。」並估計孫安佐至少要服刑5年。

據《中央社》報導，孫安佐遭聯邦機關指控，使用非移民簽證，並非法持有彈藥，開庭通知22日發出，內容寫下，孫安佐案認罪庭將在台北時間28日晚上11點召開。如若不認罪，外界預測排好審判日期後，法官屆時會確定是否讓被告在審判庭前交保，對此，李文發文寫下，「我認為中央社報的不對的地方是這個是一個高重度的案子，所以不可能孫學生可以交保，他也是一個flight risk逃跑危險的人，學生簽證應該也沒有了。」