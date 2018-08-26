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娛樂

談孫安佐案最新進度　李文：估計至少要5年服刑

娛樂中心／綜合報導2018/08/26 15:17
▲外國媒體高度矚目孫安佐案。（圖／翻攝狄鶯臉書，2018.06.07）
▲外國媒體高度矚目孫安佐案。（圖／翻攝狄鶯臉書，2018.06.07）

藝人狄鶯及孫鵬獨子孫安佐前陣子在美國涉及校園安全事件遭逮，李敖長女李文相當關心此案，25日晚間在臉書分析此案直言，「這個是一個高重度的案子，所以不可能孫學生可以交保。」並估計孫安佐至少要服刑5年。

據《中央社》報導，孫安佐遭聯邦機關指控，使用非移民簽證，並非法持有彈藥，開庭通知22日發出，內容寫下，孫安佐案認罪庭將在台北時間28日晚上11點召開。如若不認罪，外界預測排好審判日期後，法官屆時會確定是否讓被告在審判庭前交保，對此，李文發文寫下，「我認為中央社報的不對的地方是這個是一個高重度的案子，所以不可能孫學生可以交保，他也是一個flight risk逃跑危險的人，學生簽證應該也沒有了。」


▲李文談孫安佐案最新進度。（圖／翻攝自李文臉書 , 2018.8.26）

李文建議，「他聰明的話是在法庭趕快認罪，直接坐聯邦牢，爸媽有時間可以看看我在FB寫過的『監獄的要注意的事件』，拿完了『監獄裡面可以讀的學歷』，好好安全的度過牢房的日子，回台灣重新做人。」至於該案承審法官昆諾斯，她這麼看，「我們來看看這位法官Nitza I. Quinones Alejandro吧，因為她是關鍵人物，終身制的法官是到死才會不做的哈哈。希望不要判孫學生太多的服刑年（我估計至少要5年服刑）。」

最後她更喊話，「Jacky吳宗憲，Rick鹿希派和士林地檢署的人應該準時好好看看，學習美國的聯邦政府怎麼處理這種『恐嚇』的案例。孫學生會不會是台灣第一個美國聯邦政府最年輕的罪犯呢？」

關鍵字孫安佐李文狄鶯孫鵬
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