馬侃家族挺台 陸建國周年母親掛中華民國國旗

馬侃家族是美國知名的海軍世家，父親曾任美軍太平洋司令部指揮官，祖父是二戰時期美軍指揮官，馬侃本人也在越戰時擔任美國海軍飛行員，並遭俘擄、拘禁達5年多時間，是美國知名的越戰英雄。

美國聯邦參議院軍事委員會主席馬侃（JohnMcCain），25日因腦癌在亞利桑那州辭世，享壽81歲。馬侃2008年曾代表共和黨角逐總統，結果不幸敗給民主黨候選人歐巴馬。

（中央社記者侯姿瑩、游凱翔台北26日電）美國參議院重量級友台議員馬侃不幸辭世，長年力挺台美軍事交流，馬侃是美國國會重要的挺台力量，母親更是中華民國的堅定支持者，曾在中國慶祝建國50周年之際，在華府家中窗戶懸掛中華民國國旗。

對馬侃家族有深入了解的淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正接受中央社記者訪問時表示，馬侃的父親、祖父都是海軍上將，祖孫三人都是海軍出身，可說是見證了美國的近代軍事歷史。

馬侃的母親極富正義感，更是中華民國強而有力的支持者，黃介正透露，馬侃的母親曾在1999年中國慶祝建國50周年時，在華府家中的窗戶掛上中華民國國旗，公開挺台；2014年，馬侃母親更是親自出席駐美代表處在雙橡園舉行的雙十國慶酒會。

不可諱言，母親的教育勢必影響馬侃從政生涯的友台立場。

馬侃願意幫助弱者，認為中華民國跟美國是享有共同價值的朋友。黃介正回憶，過去如果美國政府拖延對台軍售，馬侃都會為台灣挺身而出。

此外，國立政治大學國際事務學院名譽教授丁樹範則表示，馬侃軍人出身，且親身打過越戰，甚至被關進黑牢數年，讓他對共產主義相當反感。在他日後的參議員生涯中，因為台灣的民主，讓他成為在美國國會中最挺台灣的議員之一。

馬侃對台灣支持的言論很多，2007年，馬侃撰文指出，「當中國以大量飛彈軍事武力、好戰的言辭威脅民主的台灣時，美國必須注意到此事」。馬侃也曾倡議，美方應就對台軍售建立常態性評量程序，避免美中關係發展，影響台灣的安全。

多年來，馬侃在美國國會長期支持對台軍售與美台高階人員軍事交流，包括他曾主導2017年國防授權法案，當中納入許多友台的條文。

除了推動與台灣相關的法案，馬侃也多次參與聯合致函美國總統，表達支持台灣的立場。2017年6月，馬侃等8名聯邦參議員致函給美國總統川普（DonaldTrump），敦促行政部門要定期且一貫支持台灣的自衛能力，並要求川普政府「立刻送交」軍售台灣通知書給國會。

2015年11月，馬侃與另一名參議員聯名致函時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）表示，即使對台軍售會造成美中關係短暫緊張，行政部門應計畫處理台灣提出戰鬥機與潛艦的防衛要求。

馬侃甚至認為美國應該在經濟上與台灣緊密交流，力主台美簽署自由貿易協定（FTA）。他曾於2012年表示，如果共和黨執政，將會重啟美台自由貿易協定談判。

馬侃更透過訪台表達對台灣的支持。2016年6月，總統蔡英文就任後，馬侃率團來台訪問並拜會總統蔡英文，重申美國將信守依據「台灣關係法」對台灣的安全承諾，也呼籲北京勿做出任何傷害台海穩定的舉動。

蔡總統、前總統馬英九過境美國期間，也都曾與馬侃通話，針對台美關係交換意見。

馬侃辭世後，黃介正說，台灣需要把經營美國國會的工作做得更好，讓友台的議員能綿延不斷。他認為，「馬侃支持台灣並不是挺藍或挺綠」，並建議國內朝野都應派出重量級政治人物赴美參加馬侃的喪禮，悼念台灣「長期友好的摯友」。（編輯：林淑媛）1070826